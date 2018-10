"Tiefer Fall der Trixie Dörfel": Dittrichs TV-Zyklus zurück

© ARD

Auch in diesem Jahr gibt's gegen Jahresende wieder eine neue Folge aus dem "TV Zyklus" von Olli Dittrich, in dem dieser das Fernsehen und Promi-Geschäft parodiert. Wie im vergangenen Jahr schlüpft er erneut in die Rolle der Trixie Dörfel.



31.10.2018 - 16:47 Uhr von Uwe Mantel 31.10.2018 - 16:47 Uhr

Der 2013 gestartete "TV-Zyklus" von Olli Dittrich geht am 20. Dezember in seine nächste Runde. Und erneut steht in diesem Jahr eine aus der Reihe bekannte Figur im Mittelpunkt: Schlagersängerin, Schauspiel-Ikone und Ex-Kinderstar Trixie Dörfel, gespielt natürlich von Olli Dittrich. Im vergangenen Jahr inszenierte Dittrich noch eine Weihnachts-Homestory mit Dörfel, in diesem Jahr hingegen ist sie längst aus dem "Trixie Wonderland" ausgezogen.

In "Der tiefe Fall der Trixie Dörfel - Ein Promispezial" spricht sie über die Schicksalsschläge des vergangenen Jahres. Ein Verkehrsunfall, eine Klagewelle gegen ihre Kosmetiklinie, eine öffentliche Schlammschlacht mit Ex-Ehemann Peter Pudl (ebenfalls gespielt von Olli Dittrich) und zahlreiche Gerüchte über private Verfehlungen. Der WDR verspricht "eine bewegende Reportage aus der Welt des Showgeschäfts".

Zu sehen sein wird die Sendung am Donnerstag, 20. Dezember ab 23:45 Uhr. Direkt davor zeigt Das Erste Dieter Nuhrs Jahresrückblick, um 20:15 Uhr gibt es an diesem Abend eine Weihnachtsausgabe von "Hirschhausens Quiz des Menschen".

Teilen