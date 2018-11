Radio Bremen bündelt Regionalredaktionen bei Schulte

© RB/Thorsten Jander

Zum 1. November hat Frank Schulte die Leitung der Regionalredaktion "buten un binnen" über alle Medien hinweg übernommen. Die Redaktionen für Fernsehen, Radio, Online sowie die Extra-Redaktion für Bremerhaven werden zusammengeführt.



02.11.2018 - 10:31 Uhr von Uwe Mantel 02.11.2018 - 10:31 Uhr

Frank Schulte hat zum Monatswechsel bei Radio Bremen als Regionalchef nun die Verantwortung für die gesamte regionale Berichtestattung in Fernsehen, Hörfunk und Online übernommen. Schulteleitete seit 2014 bereits die Fernseh-Sendung "buten un binnen", nun werden unter seiner Leitung die Redaktionen buten un binnen Fernsehen, buten un binnen Radio, buten un binnen Online und buten un binnen Bremerhaven zusammengeführt. Schulte leitet die tagesaktuelle Berichterstattung am crossmedialen Stern und koordiniert die crossmediale Themenplanung.

"Ich freue mich sehr darüber, dass Frank Schulte seine journalistische Kompetenz, sein regionales Wissen und sein starkes Gespür für Themen bei Radio Bremen in neuer Funktion einbringen kann", so Andrea Schafarczyk, Chefredakteurin Radio Bremen: "Er kann jetzt umsetzen, was er im Projekt Neu-Organisation der Chefredaktion entscheidend mitgestaltet hat." Mit der Maßnahme wolle man auf die veränderte Mediennutzung reagieren. "Unser Publikum erwartet von uns, die relevanten Nachrichten und Geschichten für Bremen und Bremerhaven passgenau dort zu bekommen, wo es gerade ist – vor dem Fernseher und am Radio sowie unterwegs zum Beispiel über Social Media. Aus diesem Grund haben wir die regionale Berichterstattung neu aufgesetzt. Die Regionalredaktionen wachsen zusammen und bringen gemeinsam Geschichten raus."

Frank Schulte selbst sagt: "Wir haben ein tolles Team. Reporterinnen und Reporter merken natürlich auch, wie sich die Bedürfnisse unseres Publikums verändern. Im Mittelpunkt steht weiterhin der Inhalt. Aber wie der dann in die digitalen Kanäle, ins Radio, ins Fernsehen und auf weitere Plattformen kommt – das definieren wir neu." Die nun vakante Redaktionsleitung von buten un binnen Fernsehen übernehmen kommissarisch Kirsten Hartje und Lars Rosentreter.

