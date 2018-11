"Modern Family": Now US strahlt die achte Staffel aus

© MG RTL D / 2016-2017 ABC

In der kommenden Woche wird RTL bei Now US die achte Staffel von "Modern Family" ausstrahlen. Die neuen Folgen der Sitcom laufen täglich im Doppelpack. Bei Sky 1 ist derweil gerade bereits die neunte Staffel des Dauerbrenners angelaufen.



02.11.2018 - 12:21 Uhr von Alexander Krei 02.11.2018 - 12:21 Uhr

Auch wenn Now US kein klassischer Fernsehsender ist und das Live-Programm gegen eine Gebühr von knapp drei Euro pro Monat empfangen werden kann, bewirbt RTL seinen Serien-Sender als Free-TV-Angebot. Nach dieser Logik wird die US-Sitcom "Modern Family" in wenigen Tagen dann auch ihre Free-TV-Premiere feiern: Ab dem 7. November zeigt Now US montags bis freitags ab 21:10 Uhr jeweils neue zwei Folgen am Stück.

Insgesamt umfasst die achte Staffel des Serien-Hits mit Ed O'Neill und Sofia Vergara 22 Folgen, die nach der Ausstrahlung kostenlos auf TV Now abrufbar sind. Als Gaststars sind diesmal unter anderem die Basketball-Stars DeAndre Jordan und Charles Barkley sowie die Schauspieler Ernie Hudson ("Ghostbusters"), Rob Riggle ("Hangover"), Jane Krakowski ("30 Rock"), Elizabeth Banks ("Pitch Perfect"), Victor Garber ("Titanic") und Niecy Nash ("Downsizing") zu sehen.

Sky ist unterdessen schon weiter: Beim Bezahlsender Sky 1 ist am Donnerstag die neunte Staffel von "Modern Family" angelaufen. Die Serie läuft dort wöchentlich um 20:15 Uhr ebenfalls in Doppelfolgen.

