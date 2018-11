Sky lädt zu Screenings im Original-"Boot" von 1981 ein

© obs/Sky

Bevor am 23. November "Das Boot" als nächste Eigenproduktion im Programm von Sky auftaucht, gibt's für einige schon die Möglichkeit, eine Vorab-Premiere an besonderer Stelle zu erleben: Im Original-U-Boot des Films von 1981.



02.11.2018 - 14:32 Uhr von Uwe Mantel 02.11.2018 - 14:32 Uhr

Eine "einzigartige Nacht im Original-U-Boot von 1981" bietet Sky derzeit in einer ungewöhnlichen Aktion via AirBNB an. Auch wenn sich das zunächst nach Übernachtung auf harten und beengten Pritschen im U-Boot anhört: Dahinter verbirgt sich ein um weitere Zutaten angereichertes Screening der ersten beiden Episoden in ebenjenem U-Boot. Möglich ist das für eine bis zu vierköpfige Gruppe, die zunächst eine Führung durch das 51 Meter lange U-Boot und dann ein mehrgängiges Kapitänsdinner in der Manschaftskombüse erhält, ehe das Screening ansteht. Übernachtet wird dann aber an komfortablerer Stelle.

Die Aktion findet vom 16. bis zum 22. November statt, an einem noch nicht vorher benannten Abend werden auch zwei Schauspieler aus der Serie (Klaus Steinbacher und Philip Biernstiel) dem U-Boot einen Besuch abstatten. Bewerben kann man sich über eine Buchungsanfrage auf der zugehörigen AirBNB-Seite, sollte sich aber auch eine gute Begründung einfallen lassen.

Cosimo Möller, VP Campaign Creation bei Sky, erklärt: "Mit unseren Sky Original Productions bringen wir unseren Kunden besten Content nach Hause. Nun ist es an der Zeit, den Content von 'Das Boot' hautnah erlebbar und ihn so zu ihrem Zuhause zu machen. Die Originalkulisse als Ort einer exklusiven Premiere der ersten beiden Folgen ermöglicht es uns, den Start der Serie außergewöhnlich und aufmerksamkeitsstark zu bewerben. Die komplett in-house entstandene Kampagne bedient sich zudem auf authentische und stimmungsvolle Weise der ergreifenden Handlung und zieht die Zuschauer auf besondere Art in ihren Bann." Neben der Aktion, die in den sozialen Medien sowie durch Kooperationen auch in lokalen Medien begleitet wird, gibt's auch eine klassische Marketing-Kampagne, die die Kanäle Kino, OOH, Print, Radio, Digital und Social Media bespielt. Dazu kommen Megaposter in München und Hamburg. Zentrales Motiv sind die von den Untiefen des Meeres abgebildeten Darsteller der Serie

