ZDF zeigt vor Weihnachten zwei "Herzkino"-Märchenfilme

© ZDF/Boris Laewen

Unter dem Label "Herzkino.Märchen" wird das ZDF im Dezember zwei Märchenfilme in die Neuzeit holen. Bei der Auswahl der Stoffe entschied man sich zunächst für "Schneeweißchen & Rosenrot" und den "Froschkönig".



02.11.2018 - 15:46 Uhr von Alexander Krei 02.11.2018 - 15:46 Uhr

Das ZDF wird noch in diesem Jahr das Spektrum seines sonntäglichen "Herzkinos" erweitern - und zwar um Märchen. Unter dem Label "Herzkino.Märchen" will der Sender am 3. und 4. Advent altbekannte Märchen in die heutige Zeit übertragen. Den Anfang macht am 16. Dezember um 20:15 Uhr der Spielfilm "Schneeweißchen & Rosenrot", eine Woche später folgt schließlich eine Neuinterpretation von "Der Froschkönig".





"An die Märchen der Gebrüder Grimm erinnert sich wohl jeder. Mit unseren 'Herzkino.Märchen' übersetzen wir die Geschichten in die Gegenwart. Wir interpretieren sie modern und zeitgemäß und das mit einem ganz eigenen Look, der für märchenhafte Magie sorgt. Sozusagen klassische Märchen reloaded - mit ganz viel Herz, Helden und natürlich einem Happy End", sagt ZDF- Redakteurin Silvia Hubrich.

In "Schneeweißchen & Rosenrot" spielen Zoe Moore und Jeanne Goursaud zwei Schwestern, deren Zusammenhalt auf eine harte Probe gestellt wird. In weiteren Rollen sind unter anderem Gaby Dohm, Kerem Can, Martin Umbach, Steffen Wink und Jorge González zu sehen. Regie führt Seyhan Derin nach dem Drehbuch von Sarah Esser. Produziert wird der 90-Minüter von sabotage films, Produzenten sind Annedore von Donop und Karsten Aurich.

Die Produktionsfirma steht auch hinter dem "Froschlönig"-Film, der am 23. Dezember gezeigt wird. Im Mittelpunkt steht Isabelle, die reiche Tochter eines Schlosshotelbesitzers. Sie verliert eine goldene Kette, und Jimi, der als Taucher Aquarien reinigt, holt sie ihr zurück. Vor der Kamera stehen unter anderem Anuschka Tochtermann, Bernd-Christian Althoff, Heino Ferch und Sina Tkotsch.



Teilen