"Cover the Hits": ProSieben produziert neue Musik-Show

ProSieben arbeitet derzeit an einem neuen Musik-Format mit dem Arbeitstitel "Cover the Hits", in dem musikalische Newcomer bekannte Songs als Cover-Version neu interpretieren - und dann vor den Augen der Original-Stars vortragen.



05.11.2018 - 17:45 Uhr von Timo Niemeier 05.11.2018 - 17:45 Uhr

2019 wird bei ProSieben ein neues Musik-Format zu sehen sein - und diesmal handelt es sich nicht um eine klassische Castingshow. In "Cover The Hits", so zumindest der Arbeitstitel des Formats, treten musikalische Newcomer unterschiedlichster Couleur gegeneinander an, um bekannte Hits nationaler und internationaler Stars als Coverversion neu zu arrangieren und dann auf der Bühne zu präsentieren. Dabei gilt es, unter den Augen der Sänger/innen des Original-Songs zu bestehen, denn die entscheiden zunächst, welche Cover-Version ihnen besser gefällt.

Doch nicht nur die Stars gilt es zu überzeugen: Am Ende entscheidet das Publikum, welche Sängerin oder welcher Sänger mit dem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro nach Hause geht. Pro Star treten in der Show zwei Newcomer auf und performen jeweils einen Hit. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment, wo man das Konzept auch selbst entwickelt hat. Aktuell läuft der Ticketverkauf, Ende November und Anfang Dezember werden drei Ausgaben der Show aufgezeichnet, die dann im kommenden Jahr beim Sender zu sehen sein sollen.

