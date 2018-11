Vox nennt Künstler für neue Staffel "Sing meinen Song"

© Vox

Dass es trotz rückläufiger Quoten bei der zurückliegenden Staffel mit "Sing meinen Song" weiter gehen würde, war schnell klar. Nun steht auch fest, wer nach Südafrika fliegt. Die Rolle des Gastgebers übernimmt diesmal Michael Patrick Kelly.



06.11.2018 - 10:41 Uhr von Uwe Mantel 06.11.2018 - 10:41 Uhr

In der vierten Staffel im Jahr 2017 holte die Folge, in der Michael Patrick Kelly im Mittelpunkt stand, über 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und markierte damit den bis heute bei weitem unangefochtenen Allzeit-Rekord für die Reihe. An diese Zeiten erinnert man sich bei Vox sicherlich gerne zurück, hatte das Format im vergangenen Jahr doch erstmals einen deutlichen Dämpfer zu verkraften. Mit im Schnitt weniger als 9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lag die Musikshow zwar auch im vergangenen Jahr im grünen Bereich, sackte im Vergleich zum vorangegangenen Jahr aber um über fünf Prozentpunkte ab.

Zurück auf alte Quotenhöhen soll es im kommenden Jahr nun mit folgender Besetzung gehen: Mit dabei sind der belgische Singer-Songwriter Milow, aus dem deutschen Popbereich Johannes Oerding und Wincent Weiss, der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler, dazu Jeanette Biedermann sowie Jennifer Haben. Letztere bringt wohl den allgemein geringsten Bekanntheitsgrad mit, unterscheidet sich dafür musikalisch aber am meisten von den Anderen: Haben ist im Metal-Genre zu Hause.

Michael Patrick Kelly: "Ich freue mich sehr, auch 2019 ein Teil von ‚Sing meinen Song‘ sein zu dürfen. Die Erfahrung in Südafrika 2017 bleibt unvergesslich und ich hatte mir insgeheim gewünscht, irgendwann noch mal dabei zu sein. Ich liebe diese Show, in der es um Musiker und ihre Geschichten und die Stories hinter den Songs geht. Ich freue mich total auf eine internationale Truppe von Artists, die auch sehr unterschiedliche Musik-Genres mitbringen."

Zu sehen gibt es die neue Staffel im Frühjahr 2019, am 27. November gibt's aber zunächst nochmal ein Wiedersehen mit den Künstlern der fünften Staffel, die sich zum alljährlichen "Weihnachtskonzert" treffen. Mit dabei sind Mark Forster, Johannes Strate, Marian Gold, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes und Leslie Clio.

