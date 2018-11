n-tv-Jahresrückblick erneut mit Gysi und Schmidt

© MG RTL D

Mitte Dezember blickt n-tv auf das Jahr 2018 zurück. Wie schon im vergangenen Jahr verlässt sich der Sender dabei auf Gregor Gysi und Harald Schmidt, bislang wechselten die Gäste an der Seite von Gysi stets.



07.11.2018 - 14:02 Uhr von Timo Niemeier 07.11.2018 - 14:02 Uhr

Gregor Gysi wird in diesem Jahr bei n-tv erneut mit Harald Schmidt auf das zu Ende gehende Jahr blicken, das hat der Sender nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Der Linken-Politiker präsentiert beim Nachrichtensender bereits seit 2015 einen Jahresrückblick, bislang aber stets mit wechselnden Gästen. In den ersten beiden Jahren waren so Wolfgang Bosbach und Thomas Gottschalk mit dabei, 2017 blickte Gysi erstmals mit Schmidt zurück.

Aus Quotensicht war der Jahresrückblick 2017 ein schöner Erfolg für den Sender: 310.000 Zuschauer sahen damals zu, der Marktanteil lag bei 1,6 Prozent. Damals zeigte man den Rückblick am 2. Weihnachtsfeiertag, in diesem Jahr dürfen Gysi und Schmidt früher ran. "Gysi und Schmidt – Der n-tv Jahresrückblick" wird am 14. Dezember um 23:10 Uhr zu sehen sein. Der Jahresrückblick findet wie zuletzt auch vor Publikum im Club "Bricks" am Gendarmenmarkt in Berlin statt. Wiederholt wird die Sendung am 15. Dezember um 19:10 Uhr, am 20. Dezember um 17:10 Uhr und am 30. Dezember um 11:10 Uhr.

