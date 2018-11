Hundertjährige zeigen Pflaume an Weihnachten ihre Welt

© ARD/Thorsten Jander

Das Erste wird die Doku-Reihe "Zeig mir deine Welt" mit Kai Pflaume an den Weihnachtsfeiertagen fortsetzen. In den neuen Folgen trifft der Moderator diesmal auf Hundertjährige. Es handelt sich bereits um die dritte Staffel des Formats.



07.11.2018 - 14:57 Uhr von Alexander Krei 07.11.2018 - 14:57 Uhr

Ob "Wer weiß denn sowas?", "Klein gegen groß" oder "Kaum zu glauben": Kai Pflaume ist gut im Geschäft - und doch fand der Moderator in diesem Jahr die Zeit für eine dritte Staffel seiner Reihe "Zeig mir deine Welt", wie Pflaume bereits im Frühjahr gegenüber DWDL.de ankündigte. Jetzt steht auch ein Ausstrahlungstermin für die Fortsetzung fest: Das Erste zeigt die neuen Folgen an Weihnachten, genauer gesagt am 25. und 26. Dezember jeweils um 19:15 Uhr.

"Das ist ein Herzensprojekt von mir. Schön, dass der NDR das wieder möglich macht", sagte Pflaume, der diesmal Hundertjährige traf. In der ersten Staffel ging es vor fünf Jahren um Menschen mit Down-Syndrom - damals gab es neben eine Nominierung für den Grimme-Preis auch eine Auszeichnung mit dem Bayerischen Fernsehpreis. Die zweite Staffel beschäftigte sich Anfang 2016 mit unheilbar kranken Menschen.

Nun kehrt "Zeig mir deine Welt" also zurück ins Programm und erneut steht die Produktionsfirma i&u TV hinter dem Format. "Ich freue mich auf beeindruckende Gespräche mit Menschen, die eine gesellschaftliche, technische und persönliche Geschichte erlebt haben, deren Spannweite die meisten von uns sich gar nicht bewusst machen“, sagt Pflaume im Vorfeld über die Begegnung mit den Hundertjährigen.

Bis es soweit ist, wird Kai Pflaume in den kommenden Wochen auch wieder mehrfach in der Primetime zu sehen sein. So läuft am 24. November um 20:15 Uhr eine neue XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" im Ersten, für den 15. Dezember wurde eine weitere Folge von "Klein gegen groß" angekündigt.

