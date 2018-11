RTL II macht ein weiteres Format über Sterbenskranke

© RTL II

Nach "Voller Leben" startet RTL II demnächst mit "Hier & Jetzt" ein weiteres Format, in dem es um sterbenskranke Menschen geht. Die auf zunächst zwei Folgen angelegte Doku startet Ende November. Zuvor gibt's ein Wiedersehen mit den Reimanns.



09.11.2018 - 10:16 Uhr von Alexander Krei 09.11.2018 - 10:16 Uhr

Dass sich RTL II auch mit schweren Themen auseinandersetzen kann, bewies der Sender in diesem Jahr bereits mit seiner Doku-Reihe "Voller Leben - Meine letzte Liste". Jetzt steht das nächste Format über sterbenskranke Menschen an: Unter dem Titel "Hier & Jetzt" zeigt RTL II am Dienstag, den 27. November und 4. Dezember um 22:15 Uhr insgesamt zwei Folgen einer neuen Dokumentation, für die die Produktionsfirma UFA Show & Factual über Monate hinweg vier Menschen begleitete, die an schweren und unheilbaren Krankheiten leiden.

In der Beschreibung der Sendung heißt es: "Sie alle begegnen ihrem Schicksal mit Power, Trotz, Energie und Humor. Den Tagen mehr Leben geben, nicht dem Leben mehr Tage ist das Motto dieser vier starken Persönlichkeiten." In der ersten Folge geht es unter anderem um die 33-jährige Patrizia, die Mutter eines elfjährigen Sohnes ist und Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium prognostiziert bekam. Daneben geht es um den ebenfalls 33-jährigen Johannes, der seit seiner Geburt an Mukoviszidose leidet.

"'Hier & Jetzt' behandelt ein Thema, bei dem viele von uns lieber so lange wie möglich wegsehen. Aber die Protagonisten zeigen uns: Hinsehen lohnt sich", sagt Bianca Barth, Executive Producer bei UFA Show & Factual über das neue Format.

Weitaus weniger ernst dürfte es unterdessen einen Tag zuvor zugehen, wenn sich "Die Reimanns" bei RTL II zurückmelden. Der Sender wird die neue Staffel über die Auswandererfamilie und ihr "außergewöhnliches Leben" ab dem 26. November immer montags um 21:15 Uhr zeigen. Die Folgen laufen somit im Anschluss an "Die Geissens".

