"Fastnacht in Franken" fünf weitere Jahre beim BR

© BR/Philipp Kimmelzwinger

Fastnacht-Fans können aufatmen: Die "Fastnacht in Franken" wird auch künftig im Fernsehen ausgestrahlt. Der BR hat den Vertrag mit dem Verband um fünf weitere Jahre verlängert. Der BR-Fernsehchef spricht von "bayerisch-fränkischem Kulturgut".



09.11.2018 - 12:35 Uhr von Timo Niemeier 09.11.2018 - 12:35 Uhr

Mit der Prunksitzung "Fastnacht in Franken" erzielt der BR seit mehr als 30 Jahren richtig gute Zuschauerzahlen, 2017 sahen fast viereinhalb Millionen Menschen zu. Auch in diesem Jahr waren es 4,21 Millionen - "Fastnacht in Franken" ist damit die erfolgreichste BR-Sendung überhaupt. Und auch in Zukunft wird die Sitzung beim Sender ausgestrahlt: Der BR hat sich nun mit dem Fastnacht-Verband auf einen neuen Fünfjahres-Vertrag verständigt. Der aktuelle Vertrag wäre zum Ende der Saison 2018/19 ausgelaufen.

Neben "Fastnacht in Franken" ist damit auch die Zukunft von Sendungen wie "Die Närrische Weinprobe", "Franken Helau" sowie der Narren-Nachwuchssitzung "Wehe wenn wir losgelassen" gesichert. Reinhard Scolik, Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks, sagt: "Wir haben heute nicht nur Verträge über Fernsehsendungen unterzeichnet, sondern uns auch dazu bekannt, gemeinsam ein echt bayerisch-fränkisches Kulturgut weiter zu stärken. Denn die Fastnachtssendungen mit dem Fastnacht-Verband sind hochwertige Unterhaltung, fördern die starke regionale Kultur und Tradition in unserem Land und halten Gesellschaft und Politik den Spiegel vor. Umso mehr freue ich mich, mit dem Fastnacht-Verband Franken eine so dauerhafte Partnerschaft zu knüpfen."

Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, erklärt in einer Stellungnahme, nicht nur "Fastnacht in Franken" sei für den Verband wichtig. "Wir freuen uns, dass wir mit den Sendungen 'Franken Helau' und mit der 'Närrischen Weinprobe' wieder vielen Künstlern aus den Fastnachtsvereinen vor Ort eine breite Bühne geben können."

Teilen