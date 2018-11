Neue Promi-Doku soll "Endlich Feierabend" beflügeln

© Sat.1

Noch in diesem Monat wird Sat.1 am Vorabend eine neue Promi-Doku ins Programm nehmen - wohl in der Hoffnung, "Endlich Feierabend" damit beflügeln zu können. Die Sendung weckt Erinnerungen an ein längst vergessenes Format.



10.11.2018 - 10:46 Uhr von Alexander Krei 10.11.2018 - 10:46 Uhr

Seit mehr als drei Monaten ist das Sat.1-Magazin "Endlich Feierabend!" inzwischen auf Sendung, doch ein Erfolg hat sich bislang für den Sender nicht eingestellt - daran hat auch die Verkürzung der Sendezeit, die mit dem Start der neuen Soap "Alles oder nichts" einherging, nichts geändert. Kaum mehr als fünf Prozent Marktanteil erzielte die Sendung bislang im Schnitt.

Helfen soll jetzt eine neue Dokusoap, die Sat.1 schon ab dem 19. November ins Programm nehmen wird. "Promis Privat - Mein (fast) perfektes Leben" soll montags bis freitags um 17:30 Uhr für einen besseren Vorlauf sorgen als dies aktuell mit Scripted Realitys der Fall ist. Allerdings gibt's die neue Sendung nicht überall zu sehen: In Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz laufen auch weiterhin die Regionalmagazine.

"Promis Privat" wird von Redseven Entertainment produziert und begleitet unter anderem Daniel Völz, Iris Klein, Melanie Müller oder Jenny Elvers in ihrem Alltag fernab von der Promiwelt - "bei entscheidenden Wendepunkten und Neuanfängen in ihrem Leben", wie es heißt.

Das neue Format weckt Erinnerungen an eine längst vergessene Sendung: Schon vor fünf Jahren hatte Sat.1 für den Vorabend eine Promi-Doku angekündigt. "Yellow Press", so der ursprüngliche Titel, wurde letztlich aber doch nicht ausgestrahlt und erst später im Pay-TV bei Sat.1 Emotions sowie beim Spartensender Sat.1 Gold versendet - unter dem Titel "Promis Privat". Gegenüber Sat.1 erklärte eine Sprecherin allerdings, dass es sich nun um etwas Neues handeln soll.

