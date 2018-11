ZDF zeigt "Tod eines Mädchens"-Fortsetzung im Januar

© ZDF/Gordon Timpen/Simon Vogler

Das ZDF hat die Termine für den Zweiteiler "Die verschwundene Familie" bekanntgegeben. Der Nachfolger des erfolgreichen "Tod eines Mädchens" ist im Januar an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zu sehen, vorab stellt man die Teile in die Mediathek.



12.11.2018 - 11:01 Uhr von Timo Niemeier 12.11.2018 - 11:01 Uhr

"Tod eines Mädchens" ist Anfang 2015 ein riesiger Erfolg für das ZDF gewesen: Den ersten Teil sahen etwas mehr als sieben Millionen Menschen, Teil zwei steigerte sich wenig später sogar auf acht Millionen Zuschauer. Kein Wunder also, dass der Sender im vergangenen Jahr eine Fortsetzung des Krimis mit Heino Ferch und Barbara Auer ankündigte. Diese Fortsetzung wird ebenfalls ein Zweiteiler sein. Titel: "Die verschwundene Familie. Nun hat das ZDF auch verraten, wann die beiden Teile zu sehen sein werden.

"Die verschwundene Familie" wird am 7. und 8. Januar 2019 zur besten Uhrzeit gezeigt. Vorab gibt es den Zweiteiler auch in der ZDF-Mediathek zu sehen, ab dem 6. Januar um 10 Uhr sind beide Filme online verfügbar. Inhaltlich beschreibt der Sender den Zweiteiler so: Vier Jahre nach dem Mord an einer 14-jährigen Schülerin wird die Kleinstadt Nordholm erneut durch einen Schicksalsschlag erschüttert. Ein Familienvater wird tot am Strand aufgefunden, Mutter und Tochter sind spurlos verschwunden. Nur der jüngere Sohn der Familie taucht plötzlich in der verlassenen Wohnung auf. Simon Kessler (Heino Ferch) von der Hamburger Mordkommission und seine ortsansässige Kollegin Hella Christensen (Barbara Auer) übernehmen die Ermittlungen.

Die Drehbücher für "Die verschwundene Familie" stammen von Thomas Berger, der auch die Regie übernommen hat. Produziert wurde von der Network Movie Film- und Fernsehproduktion. Laut Berger sollen auch alle den neuen Zweiteiler sehen können, die "Tod eines Mädchens" nicht kennen. "Wer jedoch den ersten Zweiteiler gesehen hat – und das waren 2015 sehr viele Menschen – für den ist der neue Film eine Reise nach ‘Hause’."

