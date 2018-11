Juliette Greco steigt aus: "AWZ" bekommt eine neue Lena

© Stefan Gregorowius / Michael Imhof

12.11.2018 - 14:45 Uhr von Uwe Mantel 12.11.2018 - 14:45 Uhr

Bei der RTL-Soap "Alles was zählt" steht ein Darstellerinnen-Wechsel vor der Tür: Juliette Greco, die mit einer kurzen Unterbrechung 2013 seit dem Jahr 2007 in der Rolle der Lena Öztürk zu sehen war, kehrt nach der Geburt ihres zweiten Kindes nicht aus der Mutterschaftspause zurück. "Ich habe mich dazu entschieden, meiner Familie ein Geschenk zu machen: Zeit. Leider hat das beruflich eine Konsequenz, und zwar dass ich AWZ schweren Herzens verlassen muss", sagt Juliette Greco. "Aber wenn ich sehe was wir da für ein Klammeräffchen gezaubert haben, bin ich genau da richtig, wo ich gerade bin."

Die Rolle der Fitnesstrainerin Lena wird "Alles was zählt" gleichwohl erhalten bleiben und neu besetzt: Ab dem 26. November wird Birte Glang anstelle von Juliette Greco vor der Kamera stehen. Mit RTL-Soaps hat sie durchaus Erfahrung: Von 2009 bis 2011 war sie bei "Unter Uns" als Heidi Danne zu sehen, 2015 war sie in einer Gastrolle bei "GZSZ" zu sehen. Zuletzt hatte sie einen beruflichen Abstecher nach Los Angeles gemacht und ebenfalls eine Babypause hinter sich. "Ich hoffe, dass die Fans ein bisschen Geduld mit mir haben und dass wir gemeinsam eine neue Lena kreieren, mit der jeder happy ist. Ich wünsche mir sehr, dass die Eingewöhnungsphase sehr schnell ist und die 'AWZ'-Fans mich als neue Lena akzeptieren werden."

