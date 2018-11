Ina Müller geht für den NDR wieder auf Reisen

© NDR/Morris Mac Matzen

Zehn Jahre nach der letzten Ausgabe von "Inas Norden" hat der NDR ein neues Format mit der Entertainerin angekündigt, das ganz ähnlich klingt. In "Inas Reisen" reist Müller erneut durch verschiedene Städte. Diese befinden sich dieses Mal aber im Ausland.



13.11.2018 - 12:44 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2018 - 12:44 Uhr

Zwischen 2005 und 2008 hat der NDR vier Staffeln von "Inas Norden" ausgestrahlt. Ina Müller begab sich darin auf eine Reise in verschiedene Städte Norddeutschlands. Zehn Jahre später wird der Sender so etwas wie die inoffizielle Nachfolgesendung zeigen: "Inas Reisen". Der NDR hat einen entsprechenden Bericht von wunschliste.de gegenüber DWDL.de bestätigt. Zur Weihnachtszeit zeigt man drei von Beckground TV produzierte Folgen, die einem ähnlichen Muster wie "Inas Norden" folgen.

Anders als früher bleibt Ina Müller in "Inas Reisen" aber nicht in Deutschland, es zieht sie nach Reykjavik, Riga und Stockholm. Sie trifft Auswanderer und Einheimische, von denen sie erfahren will, was den Flair der jeweiligen Stadt ausmacht und ob sie gegebenenfalls selber dort leben wollen würde. Die erste Ausgabe zeigt der NDR am Dienstag, den 25. Dezember um 18:15 Uhr. Einen Tag später gibt es auf dem gleichen Sendeplatz die zweite Folge zu sehen. Am Sonntag, den 30. Dezember, steht um 18 Uhr die vorerst letzte Ausgabe auf dem Plan.

