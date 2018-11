Auch Vera Int-Veen präsentiert Sozialdoku bei RTL

© MG RTL D

Bei RTL will man weiter mit Sozialdokus punkten. Weil aber nicht alle diese Dokus von Inka Bessin moderiert werden können, schicken die Kölner nun auch Vera Int-Veen ins Rennen. Sie reist demnächst durch Deutschland und besucht soziale Brennpunkte.



13.11.2018 - 15:27 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2018 - 15:27 Uhr

Vera Int-Veen hat in den vergangenen Jahren eigentlich weniger mit einfühlsamen Moderationen auf sich aufmerksam gemacht. Eher das Gegenteil ist der Fall: Durch "Schwiegertochter gesucht" haftet ein zweifelhaftes Image auf der ehemaligen Talkshow-Moderatorin. Bei RTL sieht man darin aber offensichtlich kein Problem und hat Int-Veen für eine neue Sozialdoku engagiert, darin wird sie soziale Brennpunkte besuchen.

"Vera unterwegs - Zwischen Mut und Armut" heißt das neue Format, das am 11. und 18. Dezember jeweils zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird. Fortsetzung bei Erfolg wie immer nicht ausgeschlossen. RTL beschreibt die Sendung so: Vera Int-Veen reist quer durch Deutschland und besucht Orte, die durch Armut traurige Schlagzeilen gemacht haben. Altersarmut, Kinderarmut, Obdachlosigkeit, Armut trotz Arbeit oder Bildungsarmut. Welche Gesichter hat Armut in Deutschland, wer muss in unserem reichen Land hungern und warum? Bestimmen unsere regionalen und familiären Umstände, unter denen wir aufwachsen, unseren Lebensweg? Das will Vera herausfinden und spricht mit Betroffenen.

RTL hat zuletzt mit einigen Formaten experimentiert, die in diesem Bereich angesiedelt sind. So war im Sommer unter anderem "Reich trifft Arm" zu sehen, Ende November bringt man "Das Arm-Reich-Experiment" mit Ilka Bessin auf Sendung. Bessin war zuletzt das RTL-Gesicht für entsprechende Formate mit etwas mehr Tiefe. Sie war auch in dem sehr erfolgreichen Format "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" zu sehen. Bessin war es auch, die in "Armes Reiches Deutschland" durch die Republik reiste und Menschen traf, die am Rande des Existenzminimums leben.

Neben dem neuen Format mit Vera Int-Veen hat RTL nun noch weitere Starttermine angekündigt. Am 12. Dezember zeigt man etwa um 20:15 Uhr das vor einigen Monaten in Aussicht gestellte "Hund vs. Katze" mit Martin Rütter und Mirja Boes. Ruth Moschner moderiert die Show, in der Rütter und Boes gegeneinander antreten. Produziert wird von Mina TV. Am 10. Dezember zeigt RTL zudem in einem "Bauer sucht Frau"-Special die Hochzeit der früheren Teilnehmer Gerald und Anna. Inka Bause moderiert.

Oliver Geissen präsentiert am 14. Dezember eine neue Ausgabe der "Ultimativen Chartshow". Fast vier Stunden lang geht es dann um die beliebtesten Weihnachts-Hits von Frauen und Männern, als Talk-Gäste sind Verona Pooth, Mario Barth und Ella Endlich angekündigt. Eine Woche zuvor präsentiert Geissen bereits die erfolgreichsten Hits des Jahres.

