Nun offiziell: "Game of Thrones" kehrt im April zurück

© RTL II

Was Darstellerin Maisie Williams bereits im Januar andeutete, wird nun auch offiziell von HBO bestätigt: Die erste Folge der letzten Staffel von "Game of Thrones" wird im April 2019 ausgestrahlt. Die Dreharbeiten sind schon seit Juli beendet.



13.11.2018 - 17:29 Uhr von Kevin Hennings 13.11.2018 - 17:29 Uhr

Allzu überraschend kommt es nicht, HBO bestätigt via Teaser aber nun: Die letzte Staffel von "Game of Thrones" wird ab April nächsten Jahres ausgestrahlt. Darstellerin Maisie Williams hat dies bereits im Januar verraten, als sie in einem Interview zum Animationsfilm "Early Man" vom Thema abkam. Ein genaues Datum bleibt weiterhin offen. Wie gewohnt sollten die Folgen in den USA aber wieder an einem Sonntag ausgestrahlt werden, was bedeutet, dass Sky hierzulande immer am darauffolgenden Montag zum Zuge kommt.

HBO Programmdirektor Casey Bloys hat vor diesem Teaser lediglich verraten, dass es in der ersten Jahreshälfte soweit sein wird. Die lange Ungewissheit lässt sich ebenfalls auf das besagte Interview mit Williams zurückführen. In diesem sagte sie, dass man noch sehr viel im finalen Schnitt machen müsse und bei dieser Staffel nichts überstürzen wolle. Nun ist also abzusehen, wann die Feinschliffarbeiten beendet sind.

In der letzten Folge der siebten Staffel wurde gezeigt, wie ein gigantischer Eisdrache die Mauer an der Grenze der Sieben Königslande einreisst. Nun kommt es in der achten und letzten Staffel zum Showdown zwischen Menschen und weißen Wanderern, die eine beachtliche Armee aufgebaut haben. Aber auch die Frage, wer schlussendlich auf dem eisernen Thron sitzt, muss noch geklärt werden.

Produzent Bryan Cogman kündigt an, dass die letzten sechs Folgen von "Game of Thrones" ein bittersüßes Finale bieten. "Ich denke, die Art, wie wir die Geschichte auf den Kopf stellen, wird die Intention von George R.R. Martin ehren." Dieser kämpft indes mit ganz anderen Gedanken: Autor Martin hat zugegeben, durch den öffentlichen Druck eine Schreibblockade zu haben, weshalb "The Winds of Winter" immer noch nicht zu Ende gebracht wurde. Seit sieben Jahre ist kein neues Buch aus der Reihe "Das Lied von Eis und Feuer" erschienen. Die Serie muss sich seit der sechsten Staffel deswegen ganz und gar auf die eigenen Showrunner David Benioff und D.B. Weiss verlassen.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13. November 2018

Teilen