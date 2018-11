"1899": Erste Details zu neuer Serie der "Dark"-Schöpfer

© Netflix

Jantje Friese und Baran bo Odar entwickeln derzeit für Netflix nach "Dark" eine nächste neue Serie. Nun hat der Streamingdienst erste Details bekanntgegeben: In "1899" geht es um Auswanderer aus Europa, die auf einem Dampfschiff nach New York aufbrechen.



14.11.2018 - 09:55 Uhr von Timo Niemeier

Zuschauerzahlen veröffentlicht Netflix wie immer keine, aber gemessen am Buzz, den man mit "Dark" in Deutschland und darüber hinaus erzeugt hat, war die erste deutsche Serie des Streamingdienstes ein voller Erfolg. Geschaffen wurde die Serie von Jantje Friese und Baran bo Odar, die Netflix im Sommer dieses Jahres an sich gebunden hat (DWDL.de berichtete). Es war damals der erste europäische Overall-Deal. Nun haben Friese, bo Odar und Netflix einen ersten Einblick in ihr neuestes Projekt gegeben.

"1899", so der Titel der Serie, erzählt von einem Dampfschiff, voll besetzt mit Auswanderern, die von London nach New York aufbrechen. Die Passagiere, Migranten aus ganz Europa, blicken hoffnungsvoll auf das anbrechende Jahrhundert und träumen von einer besseren Zukunft in der Fremde. Als sie ein zweites Migrantenschiff entdecken, das auf offener See treibt, nimmt die Reise eine unerwartete Wende. Was sie an Bord vorfinden, verwandelt die Überfahrt ins gelobte Land zu einem schrecklichen Albtraum.

Kelly Luegenbiehl, Vice President Originals Europe bei Netflix, sagt: "Wir freuen uns sehr, dieses zweite Projekt mit Baran bo Odar und Jantje Friese zu verwirklichen. Ihr Konzept, das sich so radikal von ‘Dark’ unterscheidet, ist ein Zeugnis der überbordenden Kreativität und Vielseitigkeit dieser beiden Geschichtenerzähler, und wir sind glücklich darüber, unsere gemeinsame Reise fortführen zu können."

"An dieser Idee reizte uns besonders, eine im besten Sinne europäische Serie mit einem gemischten Cast aus verschiedenen Ländern zu verwirklichen. Im Kern geht es um die universellen Fragen ‘Was verbindet uns miteinander? Was trennt uns?’ – Und wie kann Angst zum Auslöser werden, uns weiter voneinander zu entfernen?", sagen Jantje Friese und Baran bo Odar.

Weitere Details, etwa zu Schauspieler oder einem möglichen Drehbeginn, gibt es derzeit noch nicht. Bevor "1899" auf Sendung geht, steht aber ohnehin erst einmal die zweite Staffel von "Dark" an, die Netflix im kommenden Jahr online stellen will. Auch hier gibt es noch kein konkretes Datum.

