BBC Player ab sofort bei Prime Video Channels verfügbar

© BBC

Fans von britischen Serien oder Dokumentationen haben ab sofort die Möglichkeit, den BBC Player bei Prime Video Channels zu abonnieren. Dort gibt es neben "Doctor Who" und "SS-GB" noch einige andere Highlights aus UK.



15.11.2018 - 14:58 Uhr von Timo Niemeier 15.11.2018 - 14:58 Uhr

Erst seit Anfang dieses Monats ist der britische SVoD-Service Cirkus via Vodafone auch in Deutschland zu abonnieren (DWDL.de berichtete). Jetzt gibt es noch ein zweites Angebot, dass auf deutsche und österreichische Nutzer zielt, die gerne Inhalte aus Großbritannien sehen. Der BBC Player ist ab sofort im Angebot von Prime Video Channels verfügbar. Das Angebot kann zum bestehenden Prime-Abo hinzugebucht werden und kostet 3,99 Euro pro Monat.

Inhaltlich verspricht Amazon aktuelle Krimi-Serien, historische Dramen, Serienklassiker und Dokumentationen. Zum Start mit dabei sind unter anderem der britische Serien-Hit "Doctor Who" sowie "Mistresses – Aus Lust und Leidenschaft". Außerdem können Abonnenten auch den 40er-Jahre-Thriller "SS-GB" sehen, bei dem Philipp Kadelbach Regie geführt hat. Im Bereich der Dokumentationen bietet der BBC Player unter anderem "David Beckham: Into The Unknown" an, hinzu kommen einige Naturdokus.

