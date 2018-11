waipu.tv nimmt Youtube-Kanäle ins Portfolio auf

© Exaring

Eigentlich ist waipu.tv ein Streamingservice für TV-Sender, nun erweitert der Dienst aber sein Portfolio und nimmt auch Youtube-Kanäle mit ins Angebot. Dazu kooperiert man mit Studio71. Weitere Channels kommen von der Deluxe-Mutter HighView.



15.11.2018 - 15:53 Uhr von Timo Niemeier

waipu.tv hat eine Erweiterung seines Portfolios angekündigt und überrascht mit der Tatsache, dass man ab sofort auch Youtube-Kanäle ins Angebot mit aufnimmt. Gleich vier Kanäle kommen dabei von Studio71, der Digital-Tochter von ProSiebenSat.1. So können die Kunden von waipu.tv künftig auch die Inhalte der beiden Gaming-Youtuber Gronkh und Sarazar sowie die Videos von Fitness-Frau Sophia Thiel und Auto-Experte JP Performance sehen.

Darüber hinaus hat waipu.tv fünf weitere Angebote in sein Portfolio aufgenommen. Drei davon stammen von HighView, das unter anderem auch Deluxe Music betreibt. Xplore zeigt Reisedokumentationen, in Waidwerk geht es um Jäger und Angler und bei Just Cooking finden die Zuschauer Koch-Formate. Zwei weitere, neue Angebote sind die Kinder-Kanäle "Hoppipolla" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen".

Von waipu.tv heiß es, man wolle mit dem neuen Angebot auch solche Zuschauer ansprechen, die Inhalte derzeit fast ausschließlich im Internet konsumieren. "Durch die Präsenz der Youtube-Stars werden auch jüngere Zuschauer wieder für das Fernsehen begeistert."

