Vox holt "Mein Kind, dein Kind" bald ins Spätprogramm

Vox hat sich dazu entschlossen ab Ende November am späten Dienstagabend auf "Goodbye Deutschland" zu verzichten, stattdessen zeigt man das seit Jahren am Nachmittag laufende "Mein Kind, dein Kind". Thematisch ist damit ein roter Faden zu erkennen.



15.11.2018 - 16:21 Uhr von Timo Niemeier 15.11.2018 - 16:21 Uhr

Ab dem 26. November dreht sich bei Vox dienstags alles rund um Kinder. Dann startet der Sender die neuen Staffeln von "Die geheimnisvolle Welt der Kinder" und "Richtig (v)erzogen – Wir erziehen anders" (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender bekanntgegeben, dass man sich auch auf dem Sendeplatz um 23:20 Uhr diesem Thema annehmen wird. Dann zeigt Vox nämlich "Mein Kind, dein Kind".

Das Format läuft bereits seit Anfang 2015 im Programm des Senders, allerdings am Nachmittag um 14 Uhr. Dort steht es im laufenden Jahr bei rund 8,0 Prozent Marktanteil. Am 26. November wird Vox nun am späten Abend zunächst eine neue Ausgabe von "Mein Kind, dein Kind" zeigen, in den Wochen danach sind Wiederholungen geplant. Ein Nachmittags-Format in den späten Abend zu holen ist zwar ungewöhnlich, thematisch ist der Abend damit aber stringent aufgestellt. "Mein Kind, dein Kind" verdrängt "Goodbye Deutschland" von dessen Sendeplatz.

