ARD wiederholt "Babylon Berlin" täglich im Doppelpack

© X Filme/Degeto/Sky/Beta Film

Auch wenn die Erstausstrahlung noch nicht lange zurückliegt, wird es "Babylon Berlin" schon bald noch einmal an prominenter Stelle im Ersten zu sehen geben. Dadurch schaffen es sämtliche Folgen der Serie zugleich erneut in die Mediathek.



16.11.2018 - 15:13 Uhr von Alexander Krei 16.11.2018 - 15:13 Uhr

Wer in der ARD-Mediathek derzeit nach "Babylon Berlin" sucht, wird enttäuscht, denn die Serie steht nur eine Woche nach Ausstrahlung der vorerst letzten Folge nicht mehr zum Abruf bereit. Gegenüber DWDL.de beschwichtigte der Sender jedoch bereits in der vergangenen Woche, man werde "Babylon Berlin" zum Jahreswechsel erneut im Ersten ausstrahlen und dann auch noch einmal in der Mediathek anbieten.

Jetzt sind auch die exakten Sendeplätze bekannt: Ab Januar laufen alle 16 Folgen noch einmal am späten Abend im Doppelpack. Los geht es am 2. Januar im Anschluss an verkürzte "Tagesthemen" um 22:00 Uhr mit den ersten beiden Folgen, an die sich noch einmal die Doku "1929 - Das Jahr Babylon" von Volker Heise anschließt. Auch an den darauffolgenden beiden Abenden ist "Babylon Berlin" eweils um 22:00 Uhr zu sehen.

Die restlichen Folgen werden in der nächsten Woche gesendet: Vom 7. bis 10. Januar läuft "Babylon Berlin" ebenfalls nach den "Tagesthemen", die dann jedoch wieder ihren angestammten Sendeplatz um 22:15 Uhr übernehmen. Das Staffel-Finale der Serie wird am 11. Januar aber noch einmal um 22:00 Uhr gezeigt.

Durch die erneute Ausstrahlung dürften also noch einmal einige Zuschauer hinzukommen. Insbesondere in der Mediathek erwies sich "Babylon Berlin" zuletzt mit mehr als zehn Millionen Abrufen als voller Erfolg. "Interne Prognosen gehen sogar davon aus, dass wir nonlinear auf allen Ausspielwegen knapp 19 Millionen Zuschauer erreichen werden", sagte Degeto-Chefin Christine Strobl kürzlich im Gespräch mit DWDL.de.

Teilen