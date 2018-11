"Der Bergdoktor" meldet sich Anfang Januar zurück

© ZDF/Bernd Schuller

Das ZDF wird ab Anfang Januar die zwölfte Staffel seines Serien-Hits "Der Bergdoktor" ins Programm nehmen. Neben sieben neuen Folgen gibt's auch wieder ein Winterspecial zu sehen. Die Hauptrolle übernimmt erneut Hans Sigl.



16.11.2018 - 15:48 Uhr von Alexander Krei 16.11.2018 - 15:48 Uhr

Kurz nach dem Jahreswechsel wird sich Hans Sigl wieder als "Bergdoktor" auf dem Bildschirm zurückmelden. Das ZDF zeigt am Donnerstag, den 3. Januar um 20:15 Uhr ein Winterspecial der erfolgreichen Serie, eine Woche später startet auf dem bewährten Sendeplatz die zwölfte Staffel mit insgesamt sieben neuen Folgen. Neben Sigl sind unter anderem Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher, Natalie O'Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel und Christian Kohlund mit dabei. Ab der zweiten Folge ist zudem Andrea Gerhardt in der wiederkehrenden Rolle als Sprechstundenhilfe zu sehen.

Die neue Staffel setzt nach dem überraschenden Tod von Roman Melchior an, der vom kürzlich verstorbenen Schauspieler Siegfried Rauch von der ersten Staffel an verkörpert worden war. Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) ist froh, dass er Tochter Lilli (Ronja Forcher) an seiner Seite hat, als er erstmals wieder die Praxis betritt. Seine Patienten fordern ihn: Er kümmert sich um eine 50-jährige verheiratete Frau (Valerie Niehaus), die nach einem Schwächeanfall und anschließenden Untersuchungen erfährt, dass sie schwanger ist. Eine schwierige Situation für alle Beteiligten, da der Vater des Kindes nicht der Ehemann, sondern der Liebhaber ist und der Laborbericht aus der Klinik zudem rätselhafte Werte aufweist.

Produziert wird "Der Bergdoktor" von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH, Produzent ist Matthias Walther. Regie für die sieben 90-Minüter führen Jorgo Papavassiliou, Jan Bauer und Axel Barth

