Vox holt 2019 weiteren "Höhle der Löwen"-Investor an Bord

Die aktuelle Staffel ist noch nicht einmal vorbei, da hat Vox jetzt schon Details für die nächste Staffel von "Die Höhle der Löwen" bekanntgegeben. Der Sender stockt die Runde der Investoren weiter auf: 2019 sucht auch Nils Glagau nach verheißungsvollen Gründern und Produkten.



18.11.2018 - 08:26 Uhr von Timo Niemeier 18.11.2018 - 08:26 Uhr

Vox hat angekündigt, die Investoren-Runde von "Die Höhle der Löwen" im kommenden Jahr aufzustocken. Nils Glagau soll in der sechsten Staffel der Gründershow an der Seite von Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Georg Kofler, Dagmar Wöhrl, Frank Thelen und Ralf Dümmel in Start-ups investieren. Glagau wird damit der siebte Löwe in der Show. Er ist im echten Leben Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol, das in Langenfeld bei Düsseldorf mit mehr als 400 Mitarbeitern Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel produziert. Darüber hinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung.

"Ich freue mich darauf, in 'Die Höhle der Löwen' spannende Gründer zu treffen. Ihre Situation kenne ich durch meine eigene Unternehmergeschichte sehr gut. Denn Orthomol ist selbst in den letzten 27 Jahren buchstäblich aus der Garage hinaus zu einer der führenden Marken in der Apotheke geworden. Dadurch ist mir die Welt rund um Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Sport schon sehr vertraut. Bei DHDL interessieren mich aber auch kreative Köpfe aus unterschiedlichen Bereichen - 'Die Höhle der Löwen' steht für mich für vielseitige tolle Innovationen", sagt Glagau über seine neue Aufgabe.

Wie genau die Show 2019 aussehen wird, ist derweil aber noch nicht bekannt. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es tatsächlich sieben fixe Investoren pro Sendung gibt. Heute teilen sich ja etwa schon Judith Williams und Georg Kofler einen Job. Denkbar ist, dass einer der aktuellen Löwen kürzer treten wird. Frank Thelen etwa erklärte gegenüber der "Bild am Sonntag": "Ich kann nur so viel sagen, dass ich nicht für ewige Zeiten bei der 'Höhle der Löwen' dabeibleiben werde. Ich bin der Sendung für vieles sehr dankbar, aber ich sitze am liebsten in meinem Büro und arbeite mit herausragenden Gründern an Quanten-Computern und künstlicher Intelligenz."

Interessierte Erfinder und Gründer können sich bereits jetzt bei Vox für die nächste Staffel bewerben. Derzeit zeigt Vox noch den fünften Durchlauf von "Die Höhle der Löwen", am kommenden Dienstag steht das Finale an. Es wird voraussichtlich die erfolgreichste Staffel aller Zeiten: Derzeit liegt der durchschnittliche Marktanteil bei 18,1 Prozent und damit so hoch wie noch nie. "Die Höhle der Löwen" präsentierte sich in den vergangenen Wochen auch bei starker Konkurrenz am Dienstagabend sehr stabil. Im Schnitt schalten 2,85 Millionen Menschen eine neue Folge ein.

