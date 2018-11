Vox-Auswanderer und Reality-Star Jens Büchner ist tot

© Photocase / claudiarndt

Jens Büchner, bekannt geworden durch "Goodbye Deutschland" und Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", ist überraschend verstorben. Der 49-Jährige lag seit einigen Tagen auf Mallorca im Krankenhaus. Bei Vox zeigt man sich bestürzt.



18.11.2018 - 08:46 Uhr von Timo Niemeier 18.11.2018 - 08:46 Uhr

Jens Büchner ist aus dem Realityfernsehen der vergangenen Jahre nicht wegzudenken gewesen. Bekannt geworden ist er bei der Vox-Auswandershow "Goodbye Deutschland", 2017 engagiere RTL ihn für das Dschungelcamp. In diesem Sommer nahm er außerdem mit seiner Frau an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil, darüber hinaus trat er auch als Schlagersänger auf. Nun ist Büchner mit nur 49 Jahren überraschend verstorben. Schon seit Tagen berichtete die Boulevardpresse über seinen kritischen Zustand, seit Anfang des Monats wurde er in einem Krankenhaus auf Mallorca behandelt. Bei Vox zeigt man sich ob des Todes Büchners bestürzt. Eine Sendersprecherin erklärt gegenüber der "Bild": "Uns hat die traurige Nachricht erreicht, dass Jens Büchner nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. Der ganze Sender und vor allem unser Drehteam, das ihn und seine Familie über sieben Jahre für 'Goodbye Deutschland' begleitet und in dieser Zeit eine enge Beziehung aufgebaut hat, sind tief bestürzt. Sie haben Jens als Menschen kennengelernt, der Ecken und Kanten – aber eben auch ein sehr gutes Herz hat. Unser aufrichtiges Beileid gilt jetzt vor allem seiner Frau Danni, seinen Kindern und der ganzen Familie, die Jens viel zu früh verloren haben, und denen wir jetzt ganz viel Kraft wünschen." Büchner hinterlässt seine Frau Daniela sowie fünf Kinder.

Teilen