Neue "Plötzlich arm, plötzlich reich"-Staffel mit Alex Jolig

© Sat.1/Guido Engels

Sat.1 startet direkt zum Jahresbeginn 2019 die neue Staffel von "Plötzlich arm, plötzlich reich". Erneut tauschen dann reiche und arme Familien für eine Woche lang ihr Leben, mit dabei ist auch der ehemalige "Big Brother"-Kandidat Alex Jolig.



19.11.2018 - 12:35 Uhr von Timo Niemeier 19.11.2018 - 12:35 Uhr

"Plötzlich arm, plötzlich reich" ist im Mai und Juni dieses Jahres ein überraschender Erfolg für Sat.1 gewesen, der durchschnittliche Marktanteil der vier Folgen lag bei 9,5 Prozent. Nun hat der Sender Nachschub angekündigt: Ab dem 2. Januar zeigt Sat.1 insgesamt sechs neue Folgen der Dokusoap. Wie gehabt sind die neuen Episoden immer mittwochs zur besten Sendezeit zu sehen.

Am Konzept ändert sich nichts: Sat.1 lässt reiche und arme Familien für eine Woche ihr Leben tauschen. Sie tauschen Wohnung, Lebensgewohnheiten und Budget - und so müssen reiche Leute plötzlich mit sehr wenig Geld auskommen und umgekehrt. Erstmals mit dabei ist 2019 auch Alexander Jolig, der zusammen mit seiner Frau Britt und Tochter Tatjana an der Sendung teilnimmt und eine Woche lang das Leben mit einer alleinerziehenden Mutter tauscht. Jolig nahm 2000 an der ersten Staffel von "Big Brother" teil, inzwischen tritt er nur noch selten in der Öffentlichkeit auf. Sat.1-Chef Kaspar Pflüger sagt: "Der Mittwochabend steht in Sat.1 seit vielen Jahren für erfolgreichen Reality-Content zum Mitfiebern und Mitfühlen. Diesem Versprechen bleiben wir auch 2019 treu - und zwar von Anfang an." Produziert wird "Plötzlich arm, plötzlich reich" von Imago TV Berlin.

Teilen