ProSieben zieht seine "Wintergames" über zwei Abende

Mitte Dezember stehen bei ProSieben erstmals die "Wintergames" auf dem Programm. An gleich zwei Abenden werden sich zahlreiche Promis in ungewöhnlichen sportlichen Wettbewerben messen. Auch die Moderatoren stehen inzwischen fest.



19.11.2018 - 14:51 Uhr von Alexander Krei 19.11.2018 - 14:51 Uhr

"Die ProSieben Wintergames" werden noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Wie der Sender am Montag erklärte, wird das Show-Event an zwei aufeinanderfolgenden Abenden ausgetragen: Zu sehen gibt es die Sendung am Freitag, den 14. und Samstag, den 15. Dezember um 20:15 Uhr.

Als Location hat sich ProSieben für St. Anton entschieden, wo sich die "taff"-Moderatoren Christian Düren und Viviane Geppert zusammen mit Matze Knop melden werden. Die Wettkämpfe selbst werden von Elmar Paulke kommentiert. Zu den Teilnehmern der "ProSieben Wintergames" zählen unter anderem Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Paul Janke, Jessica Paszka, Joey Kelly, Jana Julie Kilka, Lucas Cordalis, Miriam Höller, Jürgen Milski und Antonia aus Tirol.

Inhaltlich müssen sich die Promis ersten Abend beim Snow-Kajak messen: Auf der Skipiste rasen sie durch einen Parcours aus Steilkurven und Schanzen im Einzel- sowie Doppelkajak. In der Disziplin "Schnee-Schwalbe" zeigen sie schließlich am Samstag, was aus PS-starken Schnee-Motorrädern beim Massenstart auf der eisigen Rennstrecke und auf der Slalom-Piste herauszuholen ist.

Mit den "ProSieben Wintergames" will der Sender "an die Tradition der großen Live-Events anknüpfen, die so nur ProSieben kann", sagte Senderchef Daniel Rosemann schon im Sommer im Gespräch mit DWDL.de. Gemeint ist etwa die "Wok-WM", die Stefan Raab jahrelang mit tollen Quoten auf die Beine stellte. Hinter der neuen Show stehen nun aber die Firmen MMP Event und Seapoint Productions.

