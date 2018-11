ZDF zeigt seine Silvestershow dieses Jahr wieder später

© ZDF/Marcus Höhn

Nach zwei Jahren zur besten Sendezeit verschiebt das ZDF seine Silvestershow wieder auf den Sendeplatz um 21:45 Uhr. Ansonsten ändert sich aber nicht viel: Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner melden sich wieder vom Brandenburger Tor.



19.11.2018 - 14:59 Uhr von Timo Niemeier 19.11.2018 - 14:59 Uhr

Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel werden auch in diesem Jahr durch die Silvestershow des ZDF führen. Am 31. Dezember melden sie sich allerdings erst um 21:45 Uhr vom Brandenburger Tor und damit eineinhalb Stunden später als in den vergangenen beiden Jahren. Angekündigt für "Willkommen 2019" sind unter anderem schon Nico Santos, die Village People und Kerstin Ott.

Im vergangenen Jahr fiel die Reichweite der Silvestershow auf unter drei Millionen, der Marktanteil lag dennoch bei guten 13,3 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 14,6 Prozent sehr gut. Ein Jahr zuvor waren die Werte aber noch höher. In den Jahren vor 2016 lief die Show ebenfalls auf dem späteren Sendeplatz, 2015 sahen trotz der späteren Uhrzeit 3,63 Millionen Menschen zu, sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum waren jeweils mehr als 17 Prozent Marktanteil drin.

Zur besten Sendezeit setzt das ZDF am Silvesterabend lieber auf die Komödie "Die Lichtenbergs - zwei Brüder, drei Frauen und jede Menge Zoff" mit Axel Prahl, Armin Rohde und Anja Kling. In der Nacht zeigt das ZDF nach einer kurzen Nachrichten-Unterbrechung ab 0:35 Uhr schließlich die "ZDF-Kulturnacht", gezeigt werden die größten Hits der 90er Jahre und im Anschluss Discofox-Nummern. Darüber hinaus hat das ZDF nun auch angekündigt, dass die Krimiserie "Der Staatsanwalt" am 4. Januar mit neuen Folgen zurückkehren wird. Acht frische Episoden sind auf dem angestammten Sendeplatz am Freitagabend um 20:15 Uhr zu sehen.

Anders als das ZDF beginnt Das Erste mit seiner Silvestersause bereits um 20:15 Uhr. Nach der erfolgreichen Premiere unter dem Titel "Silvestershow" präsentiert Jörg Pilawa eben diese 2018 ein weiteres Mal. Der "Silvesterstadl" ist seit dem vergangenen Jahr Geschichte. Pilawa zur Seite steht erneut Francine Jordi. Für die Show in Linz haben sich unter anderem angekündigt: The Rubettes, Middle of the Road, The Baseballs, Linda Fäh, Magic Maxl, Peter Marvey, Tom Gaebel, Kristina Bach, Florian Ast, Vincent Gross, Lollies, Dance Destruction Crew, Semino Rossi & Nik P, die Schürzenjäger, Die Seer, die Paldauer und Helmut Lotti.

