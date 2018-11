ZDF-Moderator Niedernolte begleitet Obdachlose für RTL II

© ZDF/Rico Rossival

RTL II hat ein neues Format angekündigt, in dem man Obdachlose begleitet. Engagiert hat der Sender dafür Tim Niedernolte, der aktuell die ZDF-"drehscheibe" moderiert. Für die Daytime plant man eine "gescriptete Castingshow".



19.11.2018 - 15:40 Uhr von Timo Niemeier 19.11.2018 - 15:40 Uhr

Auch im kommenden Jahr wird RTL II einen Schwerpunkt auf Sozialdokus legen, die in diesem Jahr die Quoten des Senders oft nach oben getrieben haben. Neben "Hartz und herzlich" und "Armes Deutschland" hat Programmchef Tom Zwiessler nun in einem Interview mit dem Online-Fernsehmagazin Quotenmeter.de ein neues Format angekündigt, in dem man Obdachlose dabei begleitet, wie sie versuchen, sich aus ihrer aktuellen Situation zu kämpfen. Produziert wird "Das Berlin-Projekt", so der Titel der Sendung, von Talpa Germany.

Interessant ist ein Blick auf den Moderator, für das neue Format hat RTL II nämlich Tim Niedernolte engagiert. Der war bislang vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen, beim ZDF präsentiert er derzeit die "drehschreibe", zuvor war er mehrere Jahre lang das Gesicht der Kindernachrichten "logo". "Das Berlin-Projekt" ist die Adaption eines niederländischen Originals, Niedernolte soll ein Jahr lang unterwegs sein und die Obdachlosen begleiten. Darüber hinaus hat Zwiessler in dem Interview angekündigt, "Hartes Deutschland" mit Spiegel TV fortzusetzen. Die Pilotfolge erreichte im Sommer 12,2 Prozent Marktanteil.

Und dann geht auch "Abgestempelt" mit Hans Sarpei weiter, hier kündigt Zwiessler bei Quotenmeter.de eine volle Staffel an. Am Tag der Deutschen Einheit testete RTL II das Format erstmals, mit 1,11 Millionen Zuschauern und 7,3 Prozent lief es gut. Für die Daytime hat der Programmchef von RTL II unterdessen mit "Chartbreaker" eine "gescriptete Castingshow" für 2019 angekündigt. "Bei ‘Chartbreaker’ tauchen wir in die fiktive Finalphase einer Musik-Castingshow ein. Wir erleben die Teilnehmer mit allen Aufs und Abs – vor und hinter der Kamera – und erleben Neid, Angst, Konkurrenz und Freundschaft. Überall da, wo die Kameras bei den klassischen Casting-Formaten abgeschaltet werden, geht es bei uns weiter", sagt Zwiessler. Die Gesangsdarbietungen der Darsteller seien echt.

