RTL erhöht vor Weihnachten die Scripted-Reality-Dosis

Nach "Hol dir die Kohle" und "Auf fremden Sofas" wird RTL ab Mitte Dezember um 15 Uhr vorerst eine weitere Folge der Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben" zeigen. Dabei dürfte es sich aber nur um eine Zwischenlösung handeln.



20.11.2018 - 13:13 Uhr von Alexander Krei 20.11.2018 - 13:13 Uhr

Kurz vor Weihnachten wird RTL seine tägliche Scripted-Reality-Dosis zumindest vorübergehend erhöhen. Ab dem 17. Dezember läuft das von Filmpool produzierte Format "Meine Geschichte - Mein Leben" montags bis freitags nicht nur um 16:00 Uhr, sondern auch schon eine Stunde früher. Es übernimmt damit den Sendeplatz des Neustarts "Auf fremden Sofas", der vom kommenden Montag an für zunächst drei Wochen um 15:00 Uhr zu sehen ist (DWDL.de berichtete).

Ein großer Quoten-Erfolg ist für "Meine Geschichte - Mein Leben" wohl kaum zu erwarten. Seit der Rückkehr Ende August erzielte die Scripted Reality bislang fast durchgehend einstellige Marktanteile in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, mit durchschnittlich weniger als neun Prozent ist der RTL-Senderschnitt ein ganzes Stück entfernt.

Die Programmierung in Doppelfolgen dürfte so gesehen also nur eine Zwischenlösung sein, um die Weihnachtszeit zu überbrücken. Gerade erst hatte eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de erklärt, im nächsten Jahr weitere eigene Entwicklungen im Nachmittagsprogramm testen zu wollen. Aktuell versucht sich RTL um 15:00 Uhr an der Erfindershow "Hol dir die Kohle", die bislang jedoch nur mäßige Quoten erzielt.

Der große Durchbruch ist bislang noch keinem der RTL-Neustarts gelungen. Einzig "Die Superhändler" schlagen sich bislang mit im Schnitt mehr als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ordentlich. Die Soap "Freundinnen - Jetzt erst recht!" schafft bislang sogar nicht mal sieben Prozent Marktanteil.

