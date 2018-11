ARD: Hüsch zurück in Berlin, Dittert wieder in London

© NDR/David Paprocki/Verena Reinke

Zum Jahreswechsel wird der NDR gleich zwei Korrespondentenstellen neu besetzen. Mit langer Eingewöhnungszeit ist aber kaum zu rechnen, denn sowohl Hanni Hüsch als auch Annette Dittert kehren an bekannte Wirkungsstätten zurück.



21.11.2018 - 13:05 Uhr von Alexander Krei 21.11.2018 - 13:05 Uhr

Annette Dittert zieht es wieder an die Themse: Wie der NDR am Mittwoch bestätigte, wird die Journalistin zum 1. Januar 2019 als Fernsehkorrespondentin und Studioleiterin ins ARD-Studio London zurückkehren, das sie bereits bis 2014 leitete. Derzeit arbeitet sie von Hamburg aus als Autorin im Programmbereich Kultur und Dokumentationen/Fernsehen des NDR. Vor dieser Zeit war Dittert 15 Jahre lang als ARD-Korrespondentin in London, New York und Warschau tätig.

Die 55-Jährige übernimmt ihre neue alte Aufgabe von Hanni Hüsch, die zum selben Zeitpunkt ins ARD-Hauptstadtstudio nach Berlin wechselt. Auch sie kehrt gewissermaßen an eine bekannte Wirkungsstätte zurück: Aus dem Hauptstadtstudio berichtete Hüsch bereits Anfang der 2000er Jahre. Seit 2015 arbeitete die Journalistin in London, wo sie Mitte der 90er Jahre schon einmal als Fernsehkorrespondentin tätig war. Zwischenzeitlich leitete Hüsch auch das ARD-Studio Washington.

NDR Intendant Lutz Marmor: "Annette Dittert und Hanni Hüsch sind hervorragende Journalistinnen, die sich auch an ihren künftigen Einsatzorten bestens auskennen. Ich bin weiterhin gespannt auf ihre kenntnisreichen Berichte und hintergründigen Reportagen - demnächst aus Berlin und London."

