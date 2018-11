Pilawas "Quizduell-Olymp" kehrt im Januar zurück

© ARD/Lisa Krechting

Noch bis Mitte Dezember wird die bislang wenig glanzvolle Neuauflage von "Dingsda" im Ersten zu sehen sein, im neuen Jahr übernimmt dann wieder Jörg Pilawa den Sendeplatz. Das "Quizduell-Olymp" verspricht einen Anstieg der Quoten.



21.11.2018 - 15:22 Uhr von Alexander Krei 21.11.2018 - 15:22 Uhr

Kurz nach dem Jahreswechsel wird Jörg Pilawa wird ins ARD-Vorabendprogramm zurückkehren. Der Moderator präsentiert ab dem 11. Januar jeweils freitags um 18:50 Uhr den "Quizduell-Olymp", bei dem Promis gegen Quizchampions antreten. Geplant sind 15 weitere Ausgaben. Anders als die regulären Ausgaben wird der "Olymp" nicht live gesendet, sondern kommt als Aufzeichnung daher.

Trotz des starken Quiz-Vorlaufs zählt der Freitags-Sendeplatz zu den Sorgenkindern im Ersten: Derzeit tut sich die Neuauflage von "Dingsda" mit weniger als eineinhalb Millionen Zuschauern schwer. Am erfolgreichsten schlug sich in der Vergangenheit tatsächlich der "Quizduell-Olymp" mit Marktanteilen um zehn Prozent beim Gesamtpublikum. Dass es nun weitergeht, mag so gesehen also nicht überraschen.

Bis zur Pilawa-Rückkehr wird jedoch Kai Pflaume kurz vor dem Wochenende Doppelschichten schieben: Nach dem Ende der "Dingsda"-Staffel sollen sowohl am 28. Dezember als auch am 4. Januar freitags jeweils zwei Folgen des Quoten-Hits "Wer weiß denn sowas?" ausgestrahlt werden.

