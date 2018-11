Sat.1 verzichtet auf tägliche Soap-Wiederholungen

© Sat.1

Erst Anfang November ins Programm genommen, streicht Sat.1 die täglichen Wiederholungen von "Alles oder Nichts" bald schon wieder. Die Daily-Soap hat aus den starken "Frühstücksfernsehen"-Quoten zu wenig gemacht. Auch am Vorabend läuft es nach wie vor nicht optimal.



21.11.2018 - 18:26 Uhr von Timo Niemeier 21.11.2018 - 18:26 Uhr

Nachdem die neue Daily-Soap "Alles oder Nichts" sehr enttäuschend gestartet war, hat man sich bei Sat.1 dazu entschieden, die jeweils aktuellste Folge täglich im Anschluss an das "Frühstücksfernsehen" zu wiederholen (DWDL.de berichtete). Weil die Quoten dort aber auch meist sehr schlecht waren, ist damit Ende dieser Woche schon wieder Schluss: Ab dem 26. November setzt Sat.1 ab 10 Uhr wieder auf die Scripted Reality "Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!". Montags rücken zudem Britt und Dr. Kurscheid mit "Total gesund!" auf ihren früheren Sendeplatz um 10 Uhr - danach geht es auch hier mit Scripted Realities weiter.





Die Quoten der täglichen "Alles oder Nichts"-Wiederholungen waren in Summe zu schlecht für Sat.1 - vor allem wenn man den starken Vorlauf betrachtet. Zwar ging es für die Soap teilweise auf bis zu 9,8 Prozent Marktanteil nach oben, auf der anderen Seite lag die Serie auch oft genug deutlich unter dem Senderschnitt. Der Wiederholungs-Block am Sonntagvormittag, wo Sat.1 noch einmal alle Folgen der Woche zeigt, ist von den Änderungen übrigens nicht betroffen. Doch auch dort sieht es meist nicht sehr rosig aus, erst am vergangenen Sonntag schwankten die Marktanteile zwischen 1,8 und 3,1 Prozent.

Langzeittrend: Alles oder Nichts





Auch am Vorabend läuft es für "Alles oder Nichts" nach wie vor nicht rund. Die erste Woche war mit durchschnittlich 5,3 Prozent Marktanteil sogar die erfolgreichste, in den Wochen danach ging es noch bis auf 3,7 Prozent hinab. Zuletzt sahen durchschnittlich nicht einmal 700.000 Menschen zu. Will die Soap dauerhaft ihren Platz im Sat.1-Programm behalten, müsste langsam mal ein Aufwärtstrend einsetzen. Der ist derzeit aber noch nicht in Sicht. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass "Endlich Feierabend" kein guter Vorlauf für die Soap ist, auch die Quoten des Magazins liegen seit Woche im roten Bereich - Tendenz fallend.

Teilen