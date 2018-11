Studio71 gründet Business-Einheit für Instagram-Werbung

© ProSiebenSat.1

Weil Instagram voraussichtlich immer wichtiger wird und auch immer mehr Geld in Werbung auf der Plattform fließt, hat Studio71 nun eine eigene Business-Unit gegründet, die sich ausschließlich mit Instagram-Kampagnen beschäftigt.



Studio71, das Influencer-Netzwerk der ProSiebenSat.1-Gruppe, will vom derzeitigen Instagram-Boom profitieren und hat nun eine eigenständige Business-Unit gegründet, die sich voll und ganz auf Aktivitäten auf dem Social Network konzentrieren soll. "VERT - The Vertical Content Division" heißt die Einheit - der Name leitet sich ab von dem vertikalen Mobile-Content auf Plattformen wie Instagram oder Snapchat, der in dem Format 9:16 daherkommt.

VERT soll ein Full-Service-Angebot für Unternehmen sein, die sich auf Instagram präsentieren wollen. Die Einheit bietet die Entwicklung und Umsetzung von Kreativkampagnen an und vermittelt dabei auch Influencer - die sind dank der Anbindung an Studio71 ja vorhanden. Auch die Produktion von Branded-Entertainment-Formaten übernimmt die neue Einheit. Marktexperten sagen Instagram schon seit einiger Zeit ein gewaltiges Umsatzwachstum voraus, die Werbebudgets sollen laut einer Prognose von eMarketer in den nächsten zwei Jahren weltweit auf Instagram auf 18,1 Milliarden Euro steigen. Vor allem das neue InstagramTV soll stark wachsen. Eun-Kyung Park, Chief Digital Officer Entertainment ProSiebenSat.1, sagt: "Studio71 zählt schon heute zu den global führenden Influencer- und Kreativagenturen. Mit VERT werden wir in diesem Segment weiterwachsen. Studio71 erzielt jeden Monat rund 10 Milliarden Video Views. Indem wir neue technische Features nutzen, bauen wir zusätzliche Verbreitungswege auf und schreiben die Erfolgsgeschichte von Studio71 fort." Studio71-Chef Sebastian Romanus ergänzt: "Viele Marketingabteilungen haben mit Influencer Marketing bereits positive Erfahrungen gemacht, kommen aber bei hochwertigen Produktionen an ihre technischen Grenzen. Als First Mover bedient VERT einen Wachstumsmarkt, der sich noch in den Anfängen befindet, für den aber bereits heute eine große Nachfrage besteht."

