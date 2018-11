ProSiebenSat.1 nennt Termine für weitere UHD-Sendungen

Noch im laufenden Jahr werden Sat.1 und kabel eins jeweils zwei UHD-Sendungen ins Programm nehmen. Während in Sat.1 die Zuschauer Filme in ultrahochauflösender Qualität zu sehen bekommen, setzt kabel eins auf Frank Rosin.

Bereits im Sommer hat ProSiebenSat.1 Formate in UHD getestet, mit "Galileo Spezial" und "ran Fighting Gala" gingen zwei Formate ultrahochauflösend auf die Bildschirme. Bis Jahresende will Sat.1 vier weitere Übertragungen in dem UHD-Standard senden, nun hat man diese auch fix terminiert. Los geht’s bereits am 27. November mit dem Sat.1-Film "Amokspiel", der auf Sebastian Fitzeks Bestseller-Roman basiert. Am 18. Dezember folgt schließlich mit "Es bleibt in der Familie" mit Andrea Sawatzki ein weiterer Film beim Sender in UHD.

Am 6. und 13. Dezember sendet kabel eins zudem zwei neue Ausgaben von "Rosins Restaurants" in UHD. Die Zuschauer können die Sendungen in UHD zeitgleich zur HD- und SD- Ausstrahlung via Satellit auf dem Sender UHD1 von HD+ empfangen. Außerdem sollen die Sendungen auf dem Sender nach der Erstausstrahlung mehrmals wiederholt werden. Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer bei ProSiebenSat.1: "Mit den UHD-Premieren im Sommer haben wir ein großes Publikum begeistert. Darauf bauen wir auf und geben dem Thema UHD mit vier weiteren Produktionen bis Jahresende 2018 zusätzliche Impulse. Es ist unser Ziel, UHD für möglichst viele Zuschauer interessant zu machen. 2019 werden wir bewährte und neue Sendungen im ultrahochauflösenden Format und so noch mehr Stunden in UHD produzieren."