RTL UHD ab sofort auch bei MagentaTV verfügbar

© MG RTL D

Die Deutsche Telekom erweitert ihr TV-Produkt MagentaTV um den ultrahochauflösenden Sender RTL UHD, dieser ist ab sofort ebenfalls auf der Plattform verfügbar. In diesem Jahr gibt es zwar nicht mehr viele UHD-Übertragungen, 2019 will man aber groß auffahren.



23.11.2018 - 12:58 Uhr von Timo Niemeier 23.11.2018 - 12:58 Uhr

RTL UHD ist ab sofort auch bei MagentaTV zu sehen, das hat die Deutsche Telekom nun bekanntgegeben. Zum Start sehen die Zuschauer schon am kommenden Wochenende das Formel-1-Finale in Abu Dhabi in ultrahochauflösender Qualität, auch das Qualifying wird übertragen. Im kommenden Jahr soll es dann aber noch deutlich mehr UHD-Angebote beim Sender geben, etwa die von RTL übertragenen Fußball-Länderspiele sowie ausgewählte Partien der Europa League. Hinzu kommen UHD-Serien, in diesem Jahr lief etwa schon "Sankt Maik" in UHD.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Mediengruppe RTL. Unseren Kunden bieten wir so noch mehr Unterhaltung in ultrahoher Auflösung. So werden wir unserem Anspruch gerecht, unseren Kunden das beste TV-Erlebnis zu bieten", sagt Wolfgang Elsässer, TV-Chef der Deutschen Telekom. RTL UHD ist bei einer Standardkanalbelegung auf Programmplatz 190 Programm verfügbar.

RTL war in diesem Jahr der erste Free-TV-Sender, der einen eigenen UHD-Kanal an den Start gebracht hat. Zunächst war der Testlauf nur bis Ende des Jahres geplant, im August gab man dann aber bekannt, den Sender 2019 fortführen zu wollen (DWDL.de berichtete).

