"Comedy Cuisine" läuft ab Januar bei ARD-Sender One

© One

Eigenproduktionen sind bei One rar gesät. Mit "Comedy Cuisine" versucht sich der ARD-Spartensender ab Januar jedoch mal wieder an einem Neustart. In der Show wollen Caroline Frier und Abdelkarim klären, wer den besseren Gast hat.



26.11.2018 - 08:24 Uhr von Alexander Krei 26.11.2018 - 08:24 Uhr

Zu Jahresbeginn versucht sich der ARD-Spartensender One an einer neuen Eigenproduktion: Die schon vor wenigen Wochen aufgezeichnete Show "Comedy Cuisine" mit Caroline Frier und Abdelkarim läuft ab dem 10. Januar jeweils donnerstags um 20:45 Uhr und damit im Anschluss an die recht erfolgreichen "extra 3"-Wiederholungen.

In der Comedy-Kochshow agieren die beiden als Gastgeber und treten gegeneinander an. Aber nicht sie sind es, die in einen Koch-Wettstreit treten, sondern ihre bekannten Gäste. Die müssen am Herd zeigen, was sie können, und zusätzlich verschiedene Spiele absolvieren. So will man herausfinden, welcher der beiden Gastgeber den besseren Gast hat. Hinzu kommen diverse Show-Einlagen, ehe ein Publikumsgast am Ende mitentscheiden darf, wer den Comedy-Kochwettbewerb gewinnt.

Zum Auftakt spielen Joyce Ilg und Maddin Schneider gegeneinander. Die Produktionsfirma Paloma Pictures, die zur Leitwolf TV- und Filmproduktion gehört, hat zunächst sechs Folgen aufgezeichnet. Caroline Frier steht indes bald auch zusammen mit Christian Tramitz für eine neue RTL-Sitcom vor der Kamera (DWDL.de berichtete).

Teilen