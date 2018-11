Sat.1 gönnt täglichem "Genial daneben"-Quiz eine Pause

© Sat.1/Willi Weber

Die Quoten von "Genial daneben - Das Quiz" stagnieren am Sat.1-Vorabend, dennoch glaubt der Sender weiter an das Format und lässt neue Folgen produzieren. Kurz vor Weihnachten muss die Show jedoch zugunsten eines Neustarts pausieren.



26.11.2018 - 10:21 Uhr von Alexander Krei 26.11.2018 - 10:21 Uhr

Gemessen an den Quoten-Problemen, die Sat.1 mit seinem Magazin "Endlich Feierabend!" und der neuen Soap "Alles oder nichts" hat, ist "Genial daneben - Das Quiz" derzeit vermutlich noch die kleinste Sorge des Senders im Vorabendprogramm. Doch auch die Show mit Hugo Egon Balder erweist sich bislang nicht als Erfolg und tritt mit Marktanteilen um sechs Prozent in der Zielgruppe auf der Stelle. Kurz vor Weihnachten könnt Sat.1 dem Quiz-Ableger eine Pause.

Ab dem 10. Dezember übernimmt das Dokutainment-Format "Unser allerschönstes Weihnachten" den täglichen Sendeplatz um 19:00 Uhr. Zwei Wochen lang geht es um fünf Familien, die - repräsentiert durch zwei Mitglieder - abwechselnd gegeneinander antreten und zeigen, wie sie Weihnachten feiern. Kommentiert wird all das von Enie van de Meiklokjes. Anschließend bewerten sich die Teilnehmer in den drei Kategorien Weihnachtsdekoration, Weihnachtsessen und Weihnachtsstimmung. Am Ende der Woche wird der Gewinner nach Punkten ermittelt und erhält 5.000 Euro.

Das Format stammt ursprünglich aus Frankreich, wo der Fernsehsender TF1 mit den Quoten von "Mon plus beau Noël" derart zufrieden war, dass bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde, die aktuell ausgestrahlt wird. ProSiebenSat.1 hatte sich bereits im Frühjahr die Rechte gesichert (DWDL.de berichtete). Um die Produktion der deutschen Adaption kümmert sich ITV Studios Germany.

Nach Weihnachten will Sat.1 wieder zum aktuellen Programmschema zurückkehren, wie Sendersprecherin Diana Schardt auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Die Hoffnung, "Genial daneben - Das Quiz" zum Erfolg zu führen, hat Sat.1 offensichtlich noch nicht aufgegeben, denn im Dezember soll die Produktion neuer Folgen fortgesetzt werden - dann wohl mit überarbeitetem Konzept. Wie aus der Website des Ticket-Anbieters TVTickets.de hervorgeht, soll künftig jeder Zuschauer im Studio die Möglichkeit haben, 500 Euro zu gewinnen, sofern das Rateteam eine Frage richtig beantwortet hat.



Teilen