ZDF holt neue "Kessler ist…"-Staffel deutlich früher zurück

Eigentlich sollten die neuen Folgen von "Kessler ist…" erst im Sommer 2019 gezeigt werden, nun drückt das ZDF aber auf die Tube. Das Format geht bereits im Januar mit frischen Folgen am späten Freitagabend weiter.



26.11.2018 - 13:41 Uhr von Timo Niemeier 26.11.2018 - 13:41 Uhr

Lange mussten Fans von "Kessler ist…" auf eine Fortsetzung des Formats warten, die letzten neuen Folgen waren im August 2017 zu sehen. Nun hat das Warten aber bald ein Ende: Am 4. Januar geht die neue Staffel an den Start, in insgesamt vier Folgen wird sich Michael Kessler erneut bekannten Personen widmen, sie und Weggefährten interviewen und sich am Ende in sie verwandeln. In der Auftaktfolge geht es um Startenor Rolando Villazón, eine Woche später beschäftigt sich Kessler mit Comedian Bülent Ceylan.

Der Sendeplatz ist aber nicht wirklich fix: Während es in Woche eins erst um 23:40 Uhr losgeht, startet die zweite Folge immerhin schon um 23:15 Uhr. In einer weiteren Folge wird sich Michael Kessler auch mit Reiner Calmund beschäftigen, die vierte Person hat das ZDF bislang noch nicht verraten. Die neuen Folgen kommen deutlich früher als ursprünglich geplant: Als das ZDF die Fortsetzung der Reihe im September ankündigte, erklärte der Sender, dass man die Folgen erst im Sommer 2019 zeigen wolle.

