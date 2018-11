"Walking Dead" kehrt im Februar zurück zu AMC und Fox

Im Februar beginnt AMC mit dem zweiten Teil der neunten Staffel von "The Walking Dead", das hat der Sender nun bekanntgegeben. Fox wird wie gehabt die jeweils neuesten Episoden innerhalb von 24 Stunden in Deutschland zeigen. ACHTUNG, SPOILER!

In den USA ist das Midseason-Finale von "The Walking Dead" bereits am Sonntag zu sehen gewesen, deutsche Fans der Serie sehen es am heutigen Montagabend bei Fox. Kurz nach der Ausstrahlung der vorerst letzten Folge hat AMC bekanntgegeben, dass sich die Serie im Februar zurückmelden wird. Damit ist auch klar, wann es in Deutschland weiter geht. Fox wird die neuesten Folgen ab dem 11. Februar wie gehabt immer montags ab 21 Uhr zeigen. Danach sind sie auch via Sky Ticket verfügbar.

Acht neue Folgen stehen ab Februar auf dem Programm. In der zweiten Hälfte der neunten Staffel setzen sich die verschiedenen Gruppen mit den Auswirkungen der Ereignisse der vergangenen sechs Jahre auseinander. Im ersten Teil der Staffel gab es ja einen gewaltigen Zeitsprung und auch sonst einige große Veränderungen. Seit dem Verschwinden von Rick sind viele der einst engen Freunde einander fremd geworden und kämpfen in gewisser Weise gegen sich selbst.

Schnell erkennen jedoch alle Beteiligten, dass eine große Gefahr unmittelbar bevorsteht. Sie stoßen auf eine neue Bedrohung, die sich völlig von allen zuvor begegneten Gefahren unterscheidet. Denn was in dieser post-apokalyptischen Welt bislang noch normal erschien, wird nun durch äußerst beunruhigende und furchterregende Ereignisse auf den Kopf gestellt. Die Gruppen müssen schon bald feststellen, dass ihre bisherigen Regeln und Überlebensweisen nicht mehr für ihre Sicherheit garantieren. In den USA war "The Walking Dead" zuletzt einem starken Abwärtstrend ausgesetzt, die Quoten fielen nach einem jahrelangen Aufwärtstrend sehr deutlich. Nach wie vor ist "The Walking Dead" aber das stärkste Format von AMC.