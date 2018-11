Sky arbeitet laut "Bild" an Rückkehr in die Formel 1

© RTL / Lukas Gorys

Sky hat die Formel 1 in dieser Saison erstmals seit Jahren nicht übertragen. Glaubt man einem Bericht der "Bild", könnte sich das schon bald wieder ändern. Offenbar arbeitet der Sender an einer Rückkehr in die Königsklasse.



27.11.2018 - 06:48 Uhr von Timo Niemeier 27.11.2018 - 06:48 Uhr

Weil der neue Eigentümer Liberty Media Reichweitenverluste gefürchtet hat, ist die Formel 1 zuletzt nicht exklusiv ins Pay-TV gewandert. Bei Sky hatte man sich mehr Exklusivität erhofft, doch auf die vielen RTL-Zuschauer wollte Liberty Media nicht verzichten. Sky hat sich daher gegen eine Verlängerung der Rechte entschieden und zeigte die Formel 1 2018 erstmals seit vielen Jahren nicht. Davon profitierte natürlich RTL, wo man die Reichweiten prompt ausbauen konnte.

Nun könnte es aber demnächst ein Formel-1-Comeback von Sky geben. Wie die "Bild" nämlich berichtet, wird hinter den Kulissen an einer Rückkehr der Königsklasse gearbeitet. Demnach habe es in den vergangenen Wochen zwischen den neuen Sky-Eigentümern von Comcast und den Verantwortlichen der Formel 1 Gespräche gegeben. Laut "Bild" soll die Königsklasse ab 2021 wieder ins Programm von Sky zurückkehren.

Doch offenbar arbeitet man auch an einem Plan, der die Formel 1 bereits ab dem kommenden Jahr den Sky-Kunden zugänglich machen könnte. Wie die Boulevardzeitung weiter schreibt, gebe es Überlegungen, den in diesem Jahr gestarteten Streamingdienst F1 TV 2019 über Sky Q verfügbar zu machen. Dieser übertrug zuletzt auch in Deutschland alle Rennen, erreichte aber noch nicht die großen Massen. Unklar ist, ob Sky dann auch schon im kommenden Jahr ein eigenes Moderatoren- und Experten-Team stellen würde. Bislang übernahm F1 TV schlicht das RTL-Signal und sendete in den Werbepausen des Senders ohne Kommentar weiter. Bei Sky wollte man sich gegenüber der "Bild" nicht zu den möglichen Gesprächen mit den Formel-1-Bossen äußern.

Die Meldung über die mögliche Rückkehr von Sky in die Formel 1 kommt nur kurz nach dem Finale der aktuellen Saison. Pünktlich zum letzten Rennen hatte sich auch FIA-Präsident Jean Todt in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" zu Wort gemeldet und RTL für die aus seiner Sicht zu vielen Werbeunterbrechungen kritisiert (DWDL.de berichtete).

