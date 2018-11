Sky: Darroch ernennt neuen Chef für Kontinentaleuropa

© Sky

Im Zuge der Übernahme durch Comcast gibt Sky-CEO Jeremy Darroch die Verantwortung für Kontinentaleuropa an den bisherigen Chef von Sky Italia ab. Andrea Zappia steht damit künftig über Sky-Deutschland-CEO Carsten Schmidt.



27.11.2018 - 10:44 Uhr von Alexander Krei 27.11.2018 - 10:44 Uhr

Sky ernennt einen CEO für Kontinental-Europa: Wie das Unternehmen gegenüber DWDL.de bestätigte, wird Andrea Zappia, bisher Chef von Sky Italia, den Posten übernehmen und somit alle Sky-Märkte außerhalb Großbritanniens verantworten. Dazu zählen neben Deutschland auch Österreich, Schweiz, Italien und Spanien.

Die Personalie steht offenbar im Zusammenhang mit der Übernahme durch Comcast. Der US-Konzern hatte sich vor wenigen Wochen bei der Übernahmeschlacht gegen den Murdoch-Konzern 21st Century Fox durchgesetzt - und zahlt umgerechnet mehr als 33 Milliarden Euro für Sky. Im Zuge dessen wird Sky-CEO Jeremy Darroch künftig verstärkt darum bemüht sein, den Pay-TV-Konzern in die Comcast-Organisation zu integrieren.

Um das Geschäft abseits von England wird sich nun also Andrea Zappia kümmern, der somit also auch über dem Deutschland-Chef Carsten Schmidt stehen wird. Am Deutschland-Geschäft selbst soll sich durch die Personalie und das damit veränderte Machtgefüge aber nichts ändern, ist aus Unterföhring zu hören.

Zappia ist 2003 bei Sky und war zwischenzeitlich auch bei BSkyB in England tätig, seit 2011 ist der 55-Jährige CEO von Sky Italia. Wer dort seine Nachfolge antreten wird, steht derzeit noch nicht fest.

