Winterscheidt moderiert nicht mehr die "Promi-Darts-WM"

Anfang 2019 setzt ProSieben wie schon in den beiden Jahren zuvor auf die "Promi-Darts-WM". Joko Winterscheidt ist dann allerdings nicht mehr als Moderator dabei. Dafür steht jetzt ein Termin für die Weihnachtsshow mit Joko und Klaas fest.



27.11.2018 - 14:14 Uhr von Timo Niemeier 27.11.2018 - 14:14 Uhr

2017 ist die "Promi-Darts-WM" ein überraschend großer Erfolg für ProSieben gewesen. Fast zwei Millionen Menschen sahen damals zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei starken 14,1 Prozent. In diesem Jahr sahen schon eine halbe Million Menschen weniger zu, aber auch da lag der Marktanteil noch bei sehr guten 11,1 Prozent. Deshalb wird ProSieben die Show auch Anfang des kommenden Jahres zeigen.

Die "Promi-Darts-WM" geht am Samstag, den 5. Januar, zur besten Sendezeit auf Sendung. Erneut treffen dann wieder Profi-Darts-Spieler auf deutsche Promis, die die Sportart mehr oder weniger gut beherrschen. ProSieben zeigte die prominenten Darts-Spiele 2016 erstmals aufgrund des damaligen Hypes rund um die Darts-WM, die bei Sport1 regelmäßig für gute Quoten sorgt.

Moderiert wird die Übertragung 2019 von Christian Düren, der Joko Winterscheidt ablöst - dieser war in den vergangenen beiden Jahren regelmäßig von den Zuschauern vor Ort ausgepfiffen worden. Keine Veränderung gibt es dagegen auf dem Kommentatoren-Platz: Auch weiterhin sitzt Elmar Paulke am Mikrofon. Angekündigt sind bereits die Profis Michael van Gerwen, Peter Wright und Gary Anderson. Bei den Promis treten unter anderem Lilly Becker, Jimi Blue Ochsenknecht und Patrick Esume an. Stattfinden wird die "Promi-Darts-WM" im Kölner Maritim-Hotel, in den ersten beiden flogen noch in Düsseldorf die Pfeile.

Darüber hinaus hat ProSieben nun auch verraten, wann die angekündigte Weihnachtsshow mit Joko und Klaas zu sehen sein wird. "Weihnachten mit Joko und Klaas", so der Titel der Sendung, wird am Samstag, den 22. Dezember, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Laut ProSieben soll "bis zur Besinnlichkeit" mit Gästen geplaudert, Glühwein getrunken und gelacht werden. Dazu gibt es eine Weihnachts-Ausgabe von "Aushalten: Nicht lachen" und gemeinschaftliches Musizieren.

