kabel eins holt seine "Trucker Babes" im Januar zurück

Die zweite Staffel hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch zu einem Erfolg entwickelt, nun hat kabel eins angekündigt, dass die "Trucker Babes" zurückkommen. Im Januar stehen die neuen Folgen auf dem gewohnten Sendeplatz an.



27.11.2018 - 14:28 Uhr von Timo Niemeier 27.11.2018 - 14:28 Uhr

kabel eins hat einen Sendetermin für die neuen Folgen der dritten Staffel "Trucker Babes" in Aussicht gestellt. Die frischen Ausgaben sollen ab dem 6. Januar immer sonntags zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden. Am Sendeplatz ändert sich damit nichts: Bereits im Sommer 2017 und im Frühjahr dieses Jahres lief das Format auf dem wohl am härtesten umkämpften Sendeplatz der ganzen Woche.

2017 lief es mit durchschnittlich 5,7 Prozent Marktanteil auch recht gut. In diesem Jahr sah es dann zunächst so aus, als würde das Format dieses Niveau nicht halten können: Nach drei Ausgaben waren die "Trucker Babes" bei 4,0 Prozent angekommen. In den Wochen danach setzte das Format aber zu einem Aufwärtstrend an und beendete die dritte Staffel mit einem Hoch von 6,6 Prozent. Auch in den neuen Folgen begleitet kabel eins verschiedene LKW-Fahrerinnen. Erstmals dabei: Eine tuningverliebte Renntruckerin sowie eine Auswanderin, die die amerikanischen Highways erobert hat.

