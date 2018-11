Volles Risiko: Sat.1 zeigt neues "Dancing on Ice" sonntags

© Sat.1/Marc Rehbeck

Anfang 2019 kehrt die Show "Dancing on Ice" zurück ins deutsche Fernsehen, Sat.1 hat nun einige Details zur kommenden Staffel verraten. Offenbar hat man in Unterföhring großes Vertrauen in das Format: Der Sendeplatz ist sonntags um 20:15 Uhr.



28.11.2018 - 10:29 Uhr von Timo Niemeier 28.11.2018 - 10:29 Uhr

Bereits im Mai ist bekannt geworden, dass Sat.1 "Dancing on Ice" zurück auf die Bildschirme bringen will (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender einige Details zur Show verraten: Los geht’s am 6. Januar zur besten Sendezeit. Das Format tritt also am Sonntagabend an, um möglichst viele Zuschauer zu erreichen. Das ist durchaus gewagt: Neben "The Voice" haben bislang noch keine großen Show-Produktionen von Sat.1 am wohl härtesten umkämpften Abend der Woche funktioniert.

Acht Künstler und Spitzensportler treten in der Show an und müssen eine Jury überzeugen. Letztere hält Sat.1 noch geheim, dafür stehen nun die prominenten Kandidaten fest. So nehmen Entertainerin Désirée Nick, Sängerin Sarah Lombardi, Curvy Model Sarina Nowak, Moderatorin Aleksandra Bechtel, Musiker John Kelly, Bob-Olympiasieger Kevin Kuske, Schauspieler Timur Bartels ("Club der roten Bänder") und Detlef D! Soost an der Show teil. Produziert wird "Dancing on Ice" von ITV Studios Germany.

Und auch die Moderatoren der Show stehen inzwischen fest. Sat.1 setzt dabei auf ein bewährtes Team: Marlene Lufen und Daniel Boschmann präsentieren die Sendung, beide standen in der Vergangenheit auch schon für das "Frühstücksfernsehen" gemeinsam vor der Kamera. Lufen präsentierte in diesem Jahr zudem erstmals "Promi Big Brother" an der Seite von Jochen Schropp, Boschmann wechselte zuletzt in den Vorabend und präsentiert dort das Magazin "Endlich Feierabend".

"Dancing on Ice" lief 2006 schon einmal im deutschen Fernsehen, damals aber noch bei RTL. Mirjam Weichselbraun und Wayne Carpendale moderierten die Show, die dann aber nicht fortgesetzt wurde. ProSieben versuchte sich zur gleichen Zeit an der Show "Stars auf Eis" und hielt sogar zwei Staffeln durch, zog danach aber ebenfalls den Stecker.

