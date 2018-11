"Unter Uns"-Fans dürfen zum Jubiläum mitreden

© RTL

In wenigen Tagen zeigt RTL die 6.000. Folge seiner Daily-Soap "Unter Uns", anlässlich dessen ruft man die Zuschauer nun zum Mitmachen auf. Die Fans der Serie können online die schönste Hochzeit der Serie bestimmen - die ist dann noch einmal in der Jubiläumsfolge zu sehen.



28.11.2018 - 10:56 Uhr von Timo Niemeier 28.11.2018 - 10:56 Uhr

Seit November 1994 zeigt RTL "Unter Uns" - und bald steht eine große Feier an, am 4. Dezember nämlich wird man die 6.000. Folge zeigen. Das nehmen Sender und Produktionsfirma UFA Serial Drama nun zum Anlass für eine Aktion, bei der die Fans der Serie die Handlung in der Jubiläumsfolge zumindest teilweise mitbestimmen können. Die Zuschauer können noch bis zum 30. November um 16 Uhr bestimmen, welche Hochzeit innerhalb der Serie die schönste für sie war.

In der Jubiläumsfolge Anfang Dezember wird die Hochzeit mit den meisten Stimmen dann noch einmal gezeigt. "Hierfür wurden fünf Varianten produziert. Ein großer logistischer Aufwand, der sich gelohnt hat. Ich bin schon sehr auf das Wahlergebnis gespannt", sagt RTL-Redakteurin Frauke Holler. Weil es natürlich etliche Hochzeiten in den vergangenen 24 Jahren gab, hat RTL eine Vorauswahl getroffen und fünf Paare zur Wahl gestellt.

Agnes Hertwig, Producerin bei UFA Serial Drama für "Unter Uns", sagt: "In der Vorbereitung für die 6000. Folge haben wir alle zusammen überlegt, welche Momente der vergangenen 24 Jahre in der 6000. Folge noch einmal zu sehen sein sollten. Executive Producerin Katharina Katzenberger von RTL regte an, unsere Zuschauer mit einer Abstimmung einzubinden. Daraufhin haben wir eine Szene in fünf Varianten gedreht und fünf Zusammenschnitte der ausgesuchten Hochzeit produziert.” Abgestimmt werden kann bereits auf der RTL-Webseite.

