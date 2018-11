Sat.1 zeigt Dick Wolfs "FBI" ab Januar immer donnerstags

© Sat.1

Mit "FBI" hat Sat.1 Anfang 2019 einen der erfolgreichsten US-Neustarts im Programm, die Serie von "Law & Order"-Erfinder Dick Wolf ist donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen. Zusammen mit "Criminal Minds" soll die Serie auf Zuschauerfang gehen.



28.11.2018 - 17:41 Uhr von Timo Niemeier 28.11.2018 - 17:41 Uhr

Sat.1 hat angekündigt, die erste Staffel der neuen US-Serie "FBI" ab dem 10. Januar zu zeigen. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, wird man das Format von "Law & Order"-Erfinder Dick Wolf immer donnerstags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ausstrahlen. Eine Stunde später setzt man auf neue Folgen von "Criminal Minds". Letzteres geriet zuletzt unter Druck und erzielte erst vor einer Woche mit 1,29 Millionen Zuschauern ein neues Allzeit-Tief. Auch die Marktanteile in der werberelevanten Zielgruppe liegen immer öfter unter dem Sat.1-Senderschnitt.

Mit "FBI" stellt Sat.1 "Criminal Minds" nun einen der erfolgreichsten Neustarts der aktuellen Saison an die Seite. Bei CBS startete die Serie mit etwas mehr als zehn Millionen Zuschauern. Danach ging es zwar ein wenig bergab, bei CBS kann man aber noch immer sehr zufrieden sein. Deshalb bestellte der Sender zuletzt auch eine volle Staffel, diese wird insgesamt 22 Folgen umfassen. Würde die Serie auch in Deutschland erfolgreich laufen, könnte Sat.1 den Donnerstag also über viele Wochen mit frischer Serienware bespielen.

In "FBI" geht es um die Fälle der beiden Special Agents Maggie Bell (Missy Peregrym) und Omar Adom "OA" Zidan (Zeeko Zaki). Es geht um rassistische Hassverbrechen, Spionage, brutalen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Anders als in vielen anderen Serien geht es in "FBI" nicht um das vielzitierte "ungleiche Ermittlerduo". Bell und Zidan haben keine Zeit für lockere Sprüche und Liebesromanzen. "FBI" ist die erste Serie von Dick Wolf seit 15 Jahren, die bei einem anderen Network-Sender als NBC läuft. Auch "FBI" bot er ursprünglich seinem Stamm-Sender an, dort hatte man aber kein Interesse an dem Format.

