Sport1 wechselt in Österreich den Vermarktungs-Partner

Seit eineinhalb Jahren tritt Sport1 in Österreich überhaupt mit einem eigenen Werbefenster auf, das wurde bislang von ProSiebenSat.1Puls4 vermarktet. Ende des Jahres wird die Kooperation jedoch beendet, Sport1 hat einen neuen Vermarkter gefunden.



29.11.2018 - 15:00 Uhr von Timo Niemeier 29.11.2018 - 15:00 Uhr

Sport1 hat angekündigt, ab 2019 in Österreich von Goldbach Austria vermarktet zu werden. Der Sender führte im ersten Quartal des vergangenen Jahres überhaupt ein eigenständiges Werbefenster in Österreich ein und kooperiert seither mit ProSiebenSat.1Puls4, der Österreich-Tochter des deutschen TV-Konzerns. Nach knapp zwei Jahren wird die Zusammenarbeit Ende dieses Jahres also schon wieder beendet.

Die Kooperation zwischen Goldbach Austria und Sport1 wird voraussichtlich länger andauern, die beiden Unternehmen haben sich auf eine Zusammenarbeit für einen Zeitraum von vier Jahren geeinigt. Mittelfristig soll Goldbach auch die digitalen Plattformen von Sport1 in Österreich vermarkten. Beim Sender erhofft man sich offenbar auch einige Synergien: In der Schweiz wird das dortige Werbefenster ebenfalls von Goldbach vermarktet. In Deutschland tritt der Sender mit einer eigenen Vermarktungstochter in Erscheinung.

Christian Gruber, Geschäftsführer der Sport1 Media GmbH, sagt: "Mit Goldbach Austria haben wir für das Free-TV-Angebot von Sport1 in Österreich den perfekten Vermarktungspartner gewonnen. Goldbach verfügt in diesem Markt über eine herausragende Positionierung und Expertise. Von der Kooperation erwarten wir uns eine weitere Stärkung unseres Vermarktungsgeschäftes in Österreich."

Josef Almer, Managing Director Goldbach Austria, ergänzt: "Sport1 ergänzt mit seinen umfassenden Premium-Sportflächen und einem großem Liveanteil ideal unser bereits bestehendes Vermarktungsportfolio. Damit können Werbekunden in Österreich ihre Kampagnen authentisch in emotionalen Umfeldern inszenieren und eine sportaffine und überwiegend männliche Zielgruppe perfekt ansprechen." Neben Sport1 vermarktet Goldbach in Österreich unter anderem auch DMAX, Comedy Central, Nickelodeon und N24 Doku Austria.

