DWDL.de zeigt Verleihung des Akademie-Fernsehpreises

Am Freitagabend werden in Berlin zum sechsten Mal die Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen verliehen. DWDL.de überträgt am Abend ab etwa 19:30 Uhr die Verleihung und zuvor bereits vom Roten Teppich.



30.11.2018 - 14:00 Uhr von Uwe Mantel 30.11.2018 - 14:00 Uhr

Ob die Wahl des Ortes der Verleihung schon ein Hinweis auf einen Abräumer des Abends ist? Im Kino "Babylon" in Berlin Mitte werden am Freitagabend jedenfalls die Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen vergeben, immerhin fünf Mal ist die Koproduktion von ARD und Sky mit im Rennen - reiht sich damit im Serien-Bereich allerdings hinter der ZDF-Serie "Bad Banks" mit gleich acht und der Netflix-Serie "Dark" mit sechs Nominierungen quer durch alle Kategorien ein. Ebenfalls als Favorit ins Rennen mit gleich acht Nominierungen geht das ARD-Drama "Gladbeck".

Wer sich letztlich in den 21 Kategorien durchsetzen konnte, wird man ab etwa 19:30 Uhr erfahren. Der Preis war 2013 initiiert worden, weil beim Deutschen Fernsehpreis zahlreiche persönliche Kategorien weggefallen waren. Vergeben wird die Auszeichnung in 21 Kategorien, alle Nominierten haben wir an dieser Stelle zusammengefasst. Über die Preisträger entscheiden nach dem gleichen Prinzip wie bei den Emmy-Awards die Mitglieder der Akademie - es ist also eine Auszeichnung von Kreativen für Kreative.

Ab etwa 19:30 Uhr ist die Verleihung im Livestream unter dwdl.de/live/ zu sehen, zuvor gibt's bereits Bilder vom Roten Teppich.

