Netflix macht Serie über jungen Kommissar Wallander

© Netflix

Der Streamingdienst Netflix hat Gefallen an Kurt Wallander gefunden. Der von Henning Mankell erdachte mürrische Kommissar steht im Mittelpunkt einer neuen Serie. Anders als in den bisherigen Serien geht's aber um den jungen Wallander.



30.11.2018 - 10:46 Uhr von Alexander Krei 30.11.2018 - 10:46 Uhr

Der schwedische Kommissar Kurt Wallander, einst erdacht von Bestseller-Autor Henning Mankell, wird seine Fälle künftig auch bei Netflix lösen. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Streamingdienst grünes Licht für eine neue Serienadaption gegeben, die sich jedoch mit den frühen Jahren des Ermittlers beschäftigt.

"Young Wallander" nennt sich das schwedisch-britische Prokekt, dessen Produktion im kommenden Jahr starten soll. Geplant ist eine sechsteilige Serie, hinter der die Produktionsfirma Yellow Bird steht, die einst schon die schwedischen und britischen TV-Adaptionen der Wallander-Krimis umsetzten. Wer die Hauptrolle des mürrischen Kommissars übernehmen wird, steht noch nicht fest.

"Die Wallander-Romane wurden 40 Millionen Mal verkauft und in über 40 verschiedene Sprachen übersetzt", sagte Erik Barmack, Vice President of International Originals bei Netflix, und lobte zugleich das "Swedish Noir", das Mankell prägte. Netflix wolle die Tradition fortsetzen und "neue Ebenen hinzufügen", so Barmack weiter.

Daneben hat Netflix auch ein französisches Period Drama geordert, das im Frankreich des Jahres 1787 spielt und der Frage nachgeht, was passiert wäre, hätte es die französische Revolution nicht gegeben. Geplant sind acht Episoden, deren Produktion ebenfalls im nächsten Jahr beginnen soll.

Teilen